LG NanoCell 43" a soli 399€ anziché 649€: AFFARONE su Unieuro

Le Offerte di Natale con Unieuro sono davvero formidabili. Oggi acquisti la Smart TV LG NanoCell 43″ a soli 399 euro, invece di 649,90 euro. Si tratta di un affarone da non perdere assolutamente! Tra l’altro con consegna gratuita inclusa nel prezzo. Goditi un intrattenimento con immagini di altissima qualità grazie a questo televisore con tecnologia 4K Ultra HD senza cornici, per un’immersività pazzesca.

LG NanoCell 43″: la Smart TV con la “S” maiuscola

La Smart TV LG NanoCell 43″ 4K Ultra HD è una vera opera d’arte. I colori sono veramente spettacolari. Un’esplosione di dettagli ti sta aspettando con questo schermo ampio e raffinato da 43 pollici. Con la retroilluminazione Direct-LED tutto è ancora più luminoso e chiaro da vedere. Ti sembrerà di stare al centro della scena. Compatibile con il segnale digitale DVB-S2 e DVB-T2, riceve tutti i canali gratuiti. Inoltre, grazie al sistema webOS hai tutte le tue piattaforme di streaming preferite.

Acquistala subito a soli 399 euro, invece di 649,90 euro. Con Unieuro, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 133 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

