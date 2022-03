Lenovo Legion Y90: i gaming phone hanno un nuovo avversario

Lenovo ha appena presentato l'attesissimo smartphone da gioco in Cina. È il Legion Y90, che presenta specifiche e caratteristiche di prim'ordine. L'azienda è nota per la sua serie di laptop da gaming e ora ha annunciato un dispositivo mobile di fascia alta. Diamo un'occhiata allo sfidante del Redmi K50G.

Essendo uno smartphone pensato per il gaming da moible, il marchio cinese ha posto l'accento sull'offerta di un solido meccanismo di raffreddamento per garantire che il terminale funzioni a un livello ottimale per periodi di tempo prolungati. Sotto il cofano, il Legion Y90 presenta oltre 1600 mm² di materiale di dissipazione del calore, esclusa la piastra di raffreddamento VC di 3520 mm² di grandi dimensioni e le sue doppie ventole che presentano un design “ad alette” che serve per migliorare il raffreddamento.

Lenovo Legion Y90: caratteristiche

La parte posteriore presenta un look davvero unico, con il suo iconico modulo della fotocamera e il marchio “Y” posto al centro.

Questo modulo isola di forma ovale è rialzato e ha anche un'illuminazione RGB sul suo logo. Ospita anche dei “buchi” che servono per lo sfiato dell'aria e che conducono all'esterno il calore dalle due ventole fisiche. Un'altra caratteristica di gioco degna di nota sono i quattro pulsanti montati sulla spalla che sono anche personalizzabili.

Arrivando nella parte anteriore, il telefono un display E4 AMOLED da 6,92 pollici con supporto all'HDR10+, risoluzione 2460 × 1080 pixel e un'elevata frequenza di aggiornamento di 144 Hz e frequenza di campionamento del tocco 720 Hz, utile per gli utenti che giocano a titoli competitivi come PUBG Mobile . La parte anteriore ha un mento e un notch evidenti ma ha cornici minime sui lati.

Lenovo Legion Y90 arriva con l'ultimo e il più grande SoC Snapdragon 8 Gen1 di Qualcomm. Questo è accoppiato con 18 GB di RAM (supporta l'espansione di 4 GB di RAM virtuale) e fino a 512 GB di memoria interna. In particolare, il modello di fascia alta dispone anche di 128 GB di memoria SSD, che forma un sistema RAID 0 con la memoria UFS 3.1.

Il modulo della fotocamera posteriore comprende una configurazione a doppia lente, incluso un sensore principale da 64 megapixel e un obiettivo ultra-wide da 13 megapixel.

D'altra parte, il pannello anteriore presenta uno snapper selfie da 16 megapixel. Il dispositivo è alimentato da una grande batteria da 5.600 mAh che supporta una ricarica rapida fino a 68 W. Ciò consente di ricaricare completamente lo smartphone in soli 38 minuti. Altre caratteristiche includono il supporto OTG, il Wi-Fi 802.11ax, il Bluetooth v5.2 e due porte USB di tipo C.

Prezzi e disponibilità

Il Legion Y90 sarà disponibile in tre configurazioni di archiviazione, quindi ecco i prezzi:

12 GB + 256 GB – 3.999 Yuan (circa 633 dollari USA);

16 GB + 256 GB – 4.299 Yuan (circa 681 dollari USA);

18 GB + 640 GB – 4.999 Yuan (circa 792 dollari USA);

Non sappiamo se e quando arriverà da noi; in Cina, l'arrivo sugli scaffali è previsto per il 10 marzo.