PUBG Mobile e Spider-Man No Way Home, ecco l'evento crossover

L'aggiornamento 1.8 di PUBG Mobile, il celebre sparatutto battle royale recentemente diventato free-to-play, accoglie come previsto un interessante evento crossover pensato per festeggiare l'uscita nelle sale di Spider-Man No Way Home.

Fino al 14 febbraio sarà possibile impostare la mappa su Erangel – Spider-Man o Livik – Spider-Man per giocare l'evento che, diciamolo subito, non permetterà di fatto di vestire i panni dell'Uomo Ragno ma potremo combattere al suo fianco per il completamento di una missione.

PUBG Mobile x Spider-Man No Way Home, in cosa consiste il crossover?

Dopo essere arrivato su Erangel, Spider-Man ha incontrato diversi nemici da combattere. Il nostro compito sarò quello di aiutarlo a sconfiggere il boss con l'obiettivo di ottenere forniture avanzate, come il nuovo Web Shooter e la Spiderweb Ball che ci permetteranno di fatto di provare alcune delle abilità del supereroe Marvel:

Sfida il boss : troviamo Mylta Power e aiutiamo Spider-Man a sconfiggerlo!

: troviamo Mylta Power e aiutiamo Spider-Man a sconfiggerlo! Web Shooter : grazie a questo oggetto esclusivo potremo sparare ragnatele proprio come l'Uomo Ragno. Questo ci darà modo di rallentare i giocatori che riusciremo a colpire;

: grazie a questo oggetto esclusivo potremo sparare ragnatele proprio come l'Uomo Ragno. Questo ci darà modo di rallentare i giocatori che riusciremo a colpire; Spiderweb Ball: si tratta letteralmente di una granata che, quando lanciata, esplode in un tripudio di ragnatele pronte a rallentare il movimento di qualunque giocatore nemico si trovi in quell'area.

L'evento di Spider-Man No Way Home come detto durerà fino al 14 febbraio. C'è dunque quasi un mese di tempo per divertirsi in compagnia di uno dei supereroi più famosi e amati.

Ricordiamo che PUBG Mobile è disponibile per le principali piattaforme da gioco PC e console e, da pochi giorni, può essere giocato in free-to-play.