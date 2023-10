Lenovo Legion 9i Gen 8: il primo PC al mondo con RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

Lenovo Legion 9i Gen 8 è il primo notebook al mondo che adotta la rivoluzionaria tecnologia di raffredamento a liquido e un design in carbonio forgiato unico nel suo genere. A questo aggiunge anche l’ottimizzazione basata sull’intelligenza artificiale della distribuzione di alimentazione dinamica, per quello che è un vero e proprio salto nel futuro nel settore del gaming su PC. Prezzi a partire da 4.659 euro, maggiori info su configurazioni disponibili e costi a questo link.

Lenovo Legion 9i Gen 8 vuole cambiare le regole del gioco

Già nel corso di IFA 2023 aveva stupito gli appassionati di gaming, che non vedevano l’ora di provarlo in prima persona. Impressione positiva che ha trovato ulteriori conferme con le prime recensioni degli addetti ai lavori, e non poteva essere altrimenti viste le novità portate in campo da Lenovo con il nuovo Legion 9i Gen 8.

A partire dalla rivoluzionaria tecnologia di raffreddamento a liquido, con Lenovo che è la prima azienda al mondo in grado di realizzare un notebook con tale sistema. In più troviamo il design in carbonio forgiato, il 10% più leggero e resistente rispetto all’alluminio tradizionale.

Un altro punto di forza del Legion 9i Gen 8 da 16 pollici è il sistema di intelligenza artificiale LA2, in grado di rilevare il contenuto sullo schermo e ottimizzare il sistema in tempo reale per prestazioni al top. A tua disposizione hai anche una potente batteria da 99,99 Wh, con cui puoi lavorare e giocare ovunque, con ricarica rapida Super RapidCharge che consente di ricaricare dallo 0% al 70% in appena 30 minuti.

Vai a scoprire tutte le configurazioni disponibili per Lenovo Legion 9i Gen 8 sul sito ufficiale ed entra nella nuova dimensione del gaming su PC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.