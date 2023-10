Lenovo IdeaPad Gaming 3: 700€ di SCONTO su Unieuro

Unieuro, con gli Halloween Days, ha confezionato un’offerta potente! Acquista il Lenovo IdeaPad Gaming 3 con 700 euro di sconto. Questo non è un risparmio, ma un vero e proprio regalo. La dotazione ti lascerà a bocca aperta. Infatti, questo notebook da gaming include un processore Intel i5 per processi sempre veloci e dinamici. Inoltre, monta una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 abbinata a una RAM da 16GB e un SSD da 512GB. Niente male vero?

Lenovo IdeaPad Gaming 3: economico nel prezzo, potente nel contenuto

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è perfetto per soddisfare la tua voglia di giocare. Vivi un gameplay ricco e senza rinunce con questo portatile eccellente. Il design è perfetto perché offre un display ampio da 16 pollici, super immersivo grazie alla quasi totale assenza di cornici. Inoltre, tutte le porte sono posizionate sul retro della scocca, così da avere i lati puliti. Con una risoluzione massima da 1920 x 1200 pixel, ti godi i migliori dettagli in ogni videogioco.

Cosa stai aspettando? Approfitta degli Halloween Days per acquistarlo su Unieuro con 700 euro di sconto. Tra l’altro, grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.