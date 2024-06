LEGO Harry Potter Mandragola: su Amazon il prezzo è da URLO!

Amazon ha recentemente lanciato un’offerta imperdibile per tutti gli appassionati di LEGO e del mondo magico di Harry Potter: il set LEGO Harry Potter Mandragola, originariamente venduto a 69,99 euro, è ora disponibile al prezzo scontato di 57,99 euro. Questo set rappresenta un’ottima occasione per ampliare la propria collezione o per fare un regalo speciale a un fan del famoso Wizarding World.

LEGO Harry Potter Mandragola: un set magico e incredibile

Il set LEGO Harry Potter Mandragola è un vero e proprio tributo a una delle scene più iconiche della serie di J.K. Rowling. Composto da 579 pezzi, offre ai costruttori la possibilità di ricreare il momento in cui Harry, Hermione, e Ron, durante la loro lezione di Erbologia, incontrano le rumorose e pericolose Mandragole. Questo modello di creatura magica può essere esposto nel suo vaso costruibile, oppure può essere rimosso dal vaso per offrirgli le dovute cure. Le foglie della pianta giocattolo possono essere messe in posa e, muovendo il petto, si possono animare la bocca e gli arti.

La qualità dei mattoncini LEGO è, come sempre, eccellente. Ogni pezzo è progettato per essere robusto e durevole, assicurando che il set possa resistere a numerose sessioni di gioco. Inoltre, le istruzioni dettagliate e facili da seguire rendono la costruzione un’esperienza piacevole e gratificante per i costruttori di tutte le età.

L’offerta di Amazon rende questo set ancora più accessibile, permettendo di risparmiare ben 12 euro sul prezzo di listino. Questo sconto significativo consente agli appassionati di Harry Potter di aggiungere un pezzo speciale alla loro collezione senza spendere troppo.