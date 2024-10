LEGO Harry Potter: il Calendario dell'Avvento 2024 è già su Amazon, anche in sconto

Sarà presto? Chi può dirlo, sta di fatto che su Amazon è sbarcato il Calendario dell’Avvento 2024 LEGO di Harry Potter. Proprio così, puoi già acquistare il set da 24 pezzi con minifigure e oggetti LEGO ispirati al magico universo del maghetto più amato fra tutti: puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 31,49 euro.

Calendario dell’Avvento 2024 di LEGO Harry Potter: è già da avere

Un set che è dunque perfetto per i fan del Mondo Magico, sia grandi che piccini, e per chi ha già voglia di vivere una fantastica atmosfera natalizia.

Il calendario porta con sé la magia di Hogwarts: ogni porticina che si apre cela una piccola sorpresa, includendo 8 personaggi giocattolo LEGO Harry Potter, tra cui le minifigure di Harry Potter, Draco Malfoy, Albus Silente e persino Edvige insieme a 16 mini modelli che rappresentano elementi iconici del mondo di Harry Potter, come un tavolo per gli insegnanti, il treno Espresso per Hogwarts e decorazioni festive.

Un calendario ideale per entrare subito nell’atmosfera natalizia e per raccogliere oggetti da combinare magari in futuro con altri set LEGO a tema Harry Potter: come ormai tutti i set include istruzioni illustrate e digitali per rendere il processo di costruzione dei singoli elementi ancora più divertente.

Se vuoi fare un regalo di Natale anticipato questa è l’occasione giusta: il set LEGO Harry Potter Calendario dell’Avvento 2024 è disponibile su Amazon in sconto a 31,49 euro.