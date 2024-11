LEGO Gran Burrone in offerta Black Friday: ULTIMA CHIAMATA su Amazon (anche a rate)

Nei periodi di offerta torna ciclicamente lo sconto sull’imponente e incredibile set LEGO Il Signore degli Anelli Gran Burrone, un sogno per ogni appassionato della saga di Tolkien, che puoi acquistare su Amazon a 459,99 euro invece di 499,99. Una spesa importante che vale però tutti i soldi che costa e che soprattutto è suddivisibile in comode rate: se vuoi farti un regalo di Natale come si deve non hai più scuse.

LEGO Gran Burrone: un sogno per ogni fan de Il Signore degli Anelli

Il set LEGO Il Signore degli Anelli Gran Burrone è una meraviglia da 6.167 pezzi che ti permette di ricreare la mitica casa di Elrond, curata nei minimi dettagli proprio come nei film della trilogia cinematografica ispirata al leggendario romanzo di Tolkien.

La confezione include 15 minifigure che rappresentano i componenti della Compagnia dell’Anello, come Frodo, Sam, Bilbo Baggins, Gandalf, Aragorn, Legolas e Gimli: in questo modo potrai ricreare la mitica scena del Concilio di Elrond, ma anche altri piccoli momenti visto che il set è curato nei minimi dettagli persino al suo interno. Potrai “visitare” la camera di Frodo, il laboratorio di Elrond e la fucina degli Elfi, con tanto di frammenti di Narsil. E, sì, è presente anche l’Unico Anello in formato LEGO.

Il design è pensato per catturare l’essenza di Gran Burrone, con una affascinante foresta autunnale che lo circonda: monterai del fogliame variopinto, un ponte ad arco sopra un fiume e altri dettagli che renderanno il risultato finale ancora più completo.

Sì perché, una volta che avrai terminato la sua immensa costruzione, ti troverai tra le mani un gigantesco pezzo da esposizione da mostrare con fierezza ai tuoi ospiti e che rappresenti un elemento decorativo unico nel suo genere per la tua casa.

Il set LEGO Il Signore degli Anelli Gran Burrone può essere un regalo di Natale indimenticabile. Acquistalo in offerta a 459,99 euro invece di 499,99 e pagalo anche a rate scegliendo questo metodo di pagamento al checkout.