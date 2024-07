LEGO: 5 set in sconto del 30% da non perdere questa settimana

I set LEGO non vanno in vacanza neanche questa settimana, tant’è vero che nello store ufficiale ci sono tante interessanti offerte con sconti fino al 30%. Se dunque stai pensando all’acquisto di uno o più set come regalo, questo è il momento ideale per passare all’azione.

Segue ora una piccola lista di 5 set LEGO in sconto del 30%, ognuno dei quali protagonista delle offerte disponibili nello store lego.com. Prima di iniziare, ti confermiamo che le spese di spedizione sono gratuite per gli ordini di importo superiore a 55 euro.

I migliori 5 set LEGO in sconto del 30%

Lo scudo di Captain America (età minima 18 anni, 3.128 pezzi) in offerta a 146,99 euro invece di 209,99 euro – 30% di sconto

(età minima 18 anni, 3.128 pezzi) invece di 209,99 euro – 30% di sconto Il Quinjet degli Avangers (età minima 9 anni, 795 pezzi) in offerta a 69,99 euro invece di 99,99 euro – 30% di sconto

(età minima 9 anni, 795 pezzi) invece di 99,99 euro – 30% di sconto Endgame: la battaglia finale (età minima 10 anni, 794 pezzi) in offerta a 73,49 euro invece di 104,99 euro – 30% di sconto

(età minima 10 anni, 794 pezzi) invece di 104,99 euro – 30% di sconto Volo su Londra di Peter Pan e Wendy (età minima 10 anni, 466 pezzi) in offerta a 45,49 euro invece di 64,99 euro – 30% di sconto

(età minima 10 anni, 466 pezzi) invece di 64,99 euro – 30% di sconto Batmobile: inseguimento di Batman vs The Joker (età minima 8 anni, 438 pezzi) in offerta a 33,59 euro invece di 47,99 euro – 30% di sconto

Le offerte sono valide fino al 25 luglio o esaurimento scorte. Tra i set più gettonati si annovera la Batmobile per bambini di età non inferiore agli 8 anni, in sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. Nella confezione del set che si ispira al film del 1989 ci sono anche le minifigure di Batman e Joker, i due storici rivali.

Per vedere queste e tutte le altre offerte disponibili, collegati alla pagina dedicata dello store LEGO.