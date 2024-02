Lefant M1, il super robot 2-in-1 è in offerta su Amazon: tuo a 179€

Il Lefant M1 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti all’avanguardia, che promette di rivoluzionare il modo in cui ci approcciamo alle faccende domestiche. Attualmente offerto a un prezzo scontato di 179,99€, rispetto al suo prezzo più basso recente di 239,09€, questo dispositivo si distingue per le sue prestazioni elevate e la sua versatilità, rendendolo un investimento intelligente per chi cerca una soluzione efficace alla pulizia domestica, specialmente per chi convive con animali domestici.

Equipaggiato con la navigazione LDS e l‘algoritmo SLAM, il Lefant M1 utilizza sensori laser per mappare gli ambienti con precisione, pianificando in modo efficiente il percorso di pulizia. Questa tecnologia avanzata di intelligenza artificiale gli consente di adattarsi a diverse configurazioni domestiche, garantendo una copertura completa e una pulizia accurata su più livelli della casa.

La capacità di programmare pulizie zonate, lungo il muro, o in specifici punti di interesse, insieme alla possibilità di impostare zone di divieto virtuale tramite l’app, offre un controllo senza precedenti sull’esperienza di pulizia.

Il design 2 in 1 del Lefant M1 combina potenti capacità di aspirazione, fino a 4000 Pa, con la funzionalità di lavaggio, grazie a un serbatoio dell’acqua da 160 ml e un secchio della polvere da 520 ml. Questo consente di spazzare e pulire simultaneamente, con la possibilità di regolare i livelli di erogazione dell’acqua per adattarsi a diversi tipi di pavimenti. La sua spazzola a rullo flottante è progettata per adattarsi a terreni irregolari, assicurando che ogni angolo della casa sia impeccabile.

La tecnologia FreeMove 3.0 del Lefant M1, con sensori a infrarossi anticollisione 6D, garantisce una navigazione sicura nell’ambiente domestico, evitando ostacoli e minimizzando il rischio di danni o usura. Questo, unito alla compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google, rende l’uso del Lefant M1 particolarmente comodo e intuitivo.

L’offerta per il Lefant M1 a 179,99€ è un’opportunità da non perdere per chi desidera elevare il livello di pulizia domestica con un dispositivo tecnologicamente avanzato, capace di offrire una pulizia profonda e personalizzata, riducendo al minimo lo sforzo fisico richiesto.