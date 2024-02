Le truffe più comuni su Instagram e come evitarle

Instagram, nonostante sia uno dei social media più popolari e ampiamente utilizzati per condividere momenti speciali, ospita tra i suoi profili alcuni truffatori che possono mettere a rischio la sicurezza degli utenti. Nello specifico, si tratta di profili falsi che mirano a vendere prodotti e ottenere informazioni personali sensibili. Le truffe su Instagram più comuni sono sicuramente quelle legate alla vendita di prodotti, al pagamento di corsi, alle lotterie fittizie e ai lavori inesistenti, ma non sono certamente le uniche. Fortunatamente, esistono modi per proteggersi e, con la giusta attenzione e consapevolezza, è possibile navigare su Instagram in modo sicuro e protetto.

Le truffe su Instagram: a rischio i propri dati

Instagram, al pari di molte altre piattaforme di social media, è un’applicazione facilmente accessibile sia da computer che da smartphone, rendendo la navigazione pratica e agevole. Tuttavia, l’utilizzo frequente può esporre a vari pericoli come le truffe. Per comprendere meglio le dinamiche delle truffe su Instagram, è fondamentale partire da quella più diffusa: il falso premio. Nel dettaglio, il truffatore, dietro un falso profilo, che spesso imita alla perfezione un brand o un personaggio famoso, attirare l’attenzione dell’utente promettendo la vincita di premi, partecipazione a lotterie e concorsi.

La strategia di attacco dei truffatori su Instagram si basa sul contattare gli utenti per annunciare la vincita di un prodotto o di un premio, collegato a una richiesta irragionevole di informazioni sensibili, come i dati bancari. Tali informazioni non sono rilevanti per la presunta vincita del premio; pertanto, è necessario evitare di fornire dati personali a profili di cui non si conosce l’autenticità. Nella realtà, per proteggersi da tali truffe, è essenziale ricercare informazioni sul marchio al di fuori di Instagram, evitando di fare clic sui link presenti nel profilo sospetto. Inoltre, è importante precisare che una campagna legittima sarebbe diffusa su tutti i social media e sulla pagina ufficiale del marchio, con il dovuto regolamento.

Instagram e la vendita di oggetti contraffatti

Le presunte vincite e i concorsi falsi non rappresentano l’unico metodo d’inganno utilizzato dai truffatori. Esistono numerosi profili che puntano alla vendita di prodotti contraffatti per sottrarre denaro o informazioni. Più nello specifico, la vendita di vari oggetti, che si tratti di abbigliamento, gioielli o telefonia, porta a due tipi di truffe distinte.

La prima nasce con lo scopo di attirare l’attenzione con prodotti allettanti e prezzi vantaggiosi per rubare soldi e dati sensibili. La seconda, invece, consiste nel vendere effettivamente oggetti sotto false immagini che, dopo il pagamento di una somma di denaro, si rivelano completamente diversi da quanto promesso. Per essere considerati affidabili, i negozi online devono fornire dati visibili agli utenti che attestino la legittimità del sito e dei prodotti offerti. In assenza di tali informazioni, si sconsiglia di procedere all’acquisto su shop fittizi su Instagram.

Instagram e i falsi influencer

Un altro problema comune sui social media è la presenza di “influencer falsi”. Anche in questo caso si tratta di una truffa tramite profili che ingannano gli utenti fingendo di essere influencer famosi, con un numero elevato di seguaci. Nella pratica, l’obiettivo comune di questi truffatori è quello di divulgare un metodo infallibile per guadagnare facilmente, dopo un investimento iniziale o il pagamento di fantomatici corsi. Infatti, i profili, a seconda di ciò che intendono promuovere, raccontano una storia affascinante di guadagni e di una vita lussuosa che sembra quasi reale, ma ci sono alcuni segnali da tenere in considerazione per scoprire i falsi guru dell’economia:

Profilo senza informazioni dettagliate: Il profilo se pur con foto, video e descrizione non ha dati reali precisi e non comunica in nessun modo il tipo di azienda o dati essenziali dell’attività.

dettagliate: Il profilo se pur con foto, video e descrizione non ha dati reali precisi e non comunica in nessun modo il tipo di azienda o dati essenziali dell’attività. Commenti vaghi : Le risposta alle domande degli utenti sono sempre vaghe su quello che è il ruolo o l’obiettivo finale del profilo o del metodo di guadagno.

: Le risposta alle domande degli utenti sono sempre vaghe su quello che è il ruolo o l’obiettivo finale del profilo o del metodo di guadagno. Video o reel fittizi : La presenza di molti video che nascono con lo scopo di informare e spiegare meglio il progetto, spesso nell’ambito economico, ma che in realtà portano ad ascoltare solo un gran giro di parole.

: La presenza di molti video che nascono con lo scopo di informare e spiegare meglio il progetto, spesso nell’ambito economico, ma che in realtà portano ad ascoltare solo un gran giro di parole. Richiesta di pagamento: Richiesta continua di pagamenti in cambio di una fatidica guida segreta per guadagnare.

Naturalmente, la preparazione dietro una truffa è meticolosa e i profili appaiono molto realistici. Per questo motivo, non è sempre facile capire quando un profilo è falso e ci si trova a interagire con un truffatore. Tuttavia, è importante ricordare che la bacchetta magica per i guadagni veloci non esiste e per eventuali investimenti è necessario affidarsi a dei professionisti se si è interessati a intraprendere un particolare percorso economico.

Posizioni di lavoro false su Instagram

I truffatori sfruttano Instagram anche per colpire gli utenti alla ricerca di importanti informazioni, come un nuovo lavoro. Infatti, la ricerca di lavoro è un processo che richiede sia tempo che attenzione e i social media, come Instagram, sono diventati strumenti significativi in questo processo. Oltre alle tradizionali piattaforme di ricerca di lavoro, Instagram offre la possibilità di trovare opportunità attraverso post o contenuti che pubblicizzano posizioni aperte.

Purtroppo però, mentre alcuni annunci su Instagram possono essere legittimi, altri potrebbero essere truffe progettate per ottenere dati sensibili, informazioni personali o pagamenti anticipati. Queste truffe possono manifestarsi sotto forma di post, commenti o messaggi privati. In alcuni casi, i truffatori possono inviare anche link falsi e pericolosi. Se un’offerta di lavoro non include un processo standard, che comprende un colloquio e un contratto, potrebbe trattarsi di una truffa. Pertanto, prima di accettare qualsiasi offerta, è consigliabile ricercare ulteriori informazioni sull’azienda e verificare la presenza di annunci correlati su LinkedIn o Indeed.

Come tutelarsi su Instagram

Spesso, i campanelli d’allarme, seppur evidenti, vengono sottovalutati poiché i profili falsi tendono a mettere in risalto offerte, lavori, prodotti e occasioni accattivanti. Per questo motivo, nonostante possano sembrare allettanti, è indispensabile verificare con una ricerca accurata l’autenticità del profilo e degli eventuali prodotti in vendita.

Oltre alle recensioni, che potrebbero essere false, è sufficiente cercare il nome della pagina o del “brand” al di fuori di Instagram per rendersi conto di trovarsi di fronte a un profilo non autentico. Perché è di fondamentale importanza evitare di condividere dati personali e sensibili con profili che non sono stati verificati. Infine, si raccomanda di evitare l’acquisto di prodotti che vengono offerti a prezzi incredibilmente bassi. Nessun profilo autentico potrebbe mai vendere un bene di lusso o un prodotto di alto valore a un presso estremamente basso, senza fornire dati chiari sull’origine, informazioni sull’azienda, partita IVA. Pertanto, è essenziale navigare tra i profili con la massima attenzione per tutelarsi dalle truffe su Instagram, soprattutto durante gli acquisti.

Le conseguenze di una truffa su Instagram

Oltre alle conseguenze immediate, come il furto dell’account, esistono rischi gravi a lungo termine, come l’estorsione e il furto d’identità. Per evitare tali pericoli, è fondamentale prestare attenzione a tutti i dettagli del profilo sospetto, come il nome, le descrizioni, ecc. Sfortunatamente, nonostante tutte le precauzioni, può succedere di cadere vittima di una truffa su Instagram.

In tali circostanze, diventa fondamentale raccogliere tutte le informazioni possibili, che includono il salvataggio tramite screenshot di qualsiasi conversazione, informazioni e dati scambiati con il presunto truffatore, compresa la foto del profilo. Questi dati sono essenziali per segnalare il profilo a Instagram. Nei casi più gravi, è necessario rivolgersi alle autorità.