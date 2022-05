Allarme phishing: torna la truffa email del pacco

L’Italia è uno dei Paesi più colpiti dalle truffe phishing. Ogni settimana si contano dalle 20 a oltre 30 campagne malevole. I cybercriminali cercano in tutti i modi di carpire informazioni personali, dati bancari e credenziali di accesso delle vittime.

Questa volta è tornato l’incubo della truffa email a tema pacco. La nuova campagna, soprannominata “Track & Trace“, proprio per la mail inviata ai poveri utenti, punta al furto dei dati sensibili, per ora senza alcun pericolo di abbonamenti fraudolenti.

Intanto, però, chi cade in questa trappola fornisce ai cybercriminali tutte le sue informazioni personali, comprese quelle della carta di credito necessaria per sbloccare la fantomatica spedizione. È chiaro quindi che occorre prestare molta attenzione a questi attacchi.

Difendersi dal phishing è sì una responsabilità personale, perché occorre saper riconoscere le email vere da quelle fraudolente, ma a volte non basta. Infatti, questi attacchi sono fatti così bene che spesso anche chi è più esperto può rimanere truffato.

Ecco perché è importantissimo scegliere un buon sistema antivirus che sappia anche individuare campagne phishing e siti fraudolenti che nascondono pericoli insidiosi. Uno dei migliori è Norton 360 Premium che include anche la nuova funzionalità Dark Web Monitoring, oggi al 57% di sconto.

Phishing: attenzione alla campagna Track & Trace

Una nuova campagna phishing si sta diffondendo tra le caselle di posta elettronica degli utenti in Italia. Questa email a tema spedizioni ha l’obiettivo di rubare i dati personali e quelli della carta di credito. Facendo credere all’utente di trovarsi di fronte a una mail del servizio Track & Trace, lo spinge a collegarsi al sito per verificare una spedizione in corso.

La mail è sicuramente ben realizzata, anche con tanto di logo e immagini. Il sito internet fraudolento sembra essere un clone dell’originale. Inizialmente, infatti, tutto sembra funzionare a dovere, come da protocollo. L’utente individua la sua spedizione, ma per sbloccarla gli vengono chiesti 2 euro di spese che non risultano pagate.

Quando la povera vittima cerca di inserire i dati della sua carta di credito viene avvisata che risulta essere scaduta. Nel frattempo tutti i dati inseriti, dal primo all’ultimo, sono stati sottratti dai cybercriminali in un magazzino informatico di metadati.

Proteggersi da queste email truffa non sempre è facile. Il nostro consiglio è quello di non cliccare mai su un link di dubbia provenienza, ma molto spesso questi messaggi di posta elettronica sono realizzati così bene da raggirare chiunque non sia del mestiere.

Perciò è bene aumentare il proprio livello di protezione informatica affidandosi a un buon sistema antivirus. Tra i migliori in commercio c’è Norton 360 Premium che, oltre a essere attualmente scontato del 57%, offre una suite davvero unica nel suo genere per mettere al sicuro i propri dati e quelli della propria famiglia.