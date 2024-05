Le Note di Instagram diventano un social nel social: arrivano like e tag

Qualche mese fa, Instagram ha introdotto una nuova funzionalità: parliamo delle Note, simili a brevi aggiornamenti di stato (localizzati nella scheda dei messaggi diretti) che hanno come obiettivo quello di stimolare conversazioni e interazioni tra utenti, finora limitati a semplici pop-up di testo. A breve, le Note di Instagram verranno ulteriormente ampliate con l’aggiunta di prompt, like e menzioni.

Un social nel social, con like e menzioni

Il nuovo aggiornamento trasformerà le Note da semplici aggiornamenti di stato a un vero e proprio social nel social. Attraverso i prompt (ossia delle “conversazioni”) gli utenti potranno, oltre a scrivere ciò che passa loro per la testa, anche pubblicare domande, avviare sondaggi e discussioni su un determinato argomento a cui tutti potranno rispondere, per incoraggiare le interazioni tra amici e follower.

Sarà inoltre possibile mettere mi piace alle note degli altri con un semplice doppio tap o cliccando sull’icona del cuore (esattamente come già avviene per i post normali). Gli utenti avranno inoltre la possibilità di menzionare altri account: un’aggiunta pensata con molta probabilità per migliorare e ottimizzare ancor più la natura interattiva di Notes.

Attraverso questi ultimi aggiornamenti, Instagram sembra voler esplorare oltre i confini per cui, finora, era maggiormente conosciuto – vale a dire contenuti di stampo prevalentemente fotografico – allineando i propri obiettivi con il “collega” Threads. E così Notes, da spazio in cui condividere pensieri e idee, diventerà un piccolo mondo a sé in cui interagire attivamente con gli altri, seppur a distanza.

Il rollout delle nuove funzionalità è già iniziato e a breve saranno disponibili a livello globale, Italia compresa.