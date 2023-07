Le migliori alternative gratuite a Spotify

Spotify è uno dei servizi di musica in streaming più utilizzate per l’ascolto di canzoni, podcast e quant’altro è infatti l’applicazione per lo streaming più popolare al mondo, con oltre 500 milioni di utenti attivi.

Tuttavia, non è l’unico modo per ascoltare musica online, e ci sono diverse alternative gratuite che offrono funzionalità e vantaggi diversi. Ma quali sono questi servizi? Ecco le migliore alternative a Spotify per ascoltare musica gratuitamente.

YouTube Music l’alternativa a Spotify

YouTube Music è il servizio di musica che sfrutta il vasto archivio di video musicali presenti su YouTube. Con YouTube Music, è possibile cercare e ascoltare qualsiasi canzone o artista, creare playlist personalizzate, scoprire nuove uscite e generi musicali, e accedere a stazioni radio basate sui propri gusti.

Inoltre, è possibile guardare i video musicali associati alle canzoni, e passare facilmente tra audio e video con un semplice tocco. Tra i vantaggi di YouTube Music, risalta sicuramente l’ampia scelta di brani e video musicali la possibilità di passare tra audio e video e un’interfaccia semplice e intuitiva è la possibile di riprodurre la musica in background sul proprio dispositivo.

Per usufruire delle funzioni di YouTube Music è necessaria una connessione a internet YouTube Music è gratuito, ma presenta alcune limitazioni: la riproduzione è interrotta da annunci pubblicitari, non è possibile scaricare le canzoni per l’ascolto offline.

Ma per eliminare queste restrizioni, è possibile sottoscrivere un abbonamento a pagamento come YouTube Music Premium.

SoundCloud la musica indipendente

SoundCloud è un servizio di musica in streaming che si focalizza sulla musica indipendente ed emergente. Con SoundCloud, è possibile ascoltare gratuitamente la musica in streaming da un catalogo di oltre 200 milioni di brani, ma anche caricare le proprie creazioni musicali, ricevere feedback e interagire con gli artisti.

Inoltre, è possibile scoprire nuove tendenze musicali, seguire le playlist degli utenti e dei curatori, e accedere a podcast e show radiofonici. SoundCloud è gratuito, ma presenta alcune limitazioni: la riproduzione è interrotta da annunci pubblicitari, non è possibile scaricare la musica per l’ascolto offline, e non è possibile accedere a tutti i brani del catalogo.

Per eliminare queste restrizioni, è necessario sottoscrivere un abbonamento a SoundCloud Go o SoundCloud Go+.

Deezer musica, radio e podcast

Deezer è un servizio di musica in streaming di origine francese, che offre un catalogo di oltre 90 milioni di brani, tra cui esclusive e contenuti originali una vasta scelta di brani, podcast e radio da ascoltare online o offline, a seconda dell’abbonamento.

Per usare Deezer, è necessario registrarsi con un indirizzo email o accedere con Facebook o Google. Dopodiché è possibile ascoltare la musica online, creare playlist personalizzate, scoprire nuove uscite e generi musicali, e accedere a podcast e radio.

Deezer ha una versione gratuita con pubblicità e riproduzione casuale, e una versione premium senza pubblicità e con modalità offline, è disponibile su diversi dispositivi e sistemi operativi, tra cui Android, iOS, Windows, Mac, Web, Chromecast e smart TV.

La piattaforma offre diverse funzionalità la possibilità di generare un mix infinito di brani basato sui propri gusti, un ampio catalogo musicale e anche il trasferimento delle proprie librerie da altri servizi di streaming.

Infatti, Deezer si distingue per le sue funzionalità personalizzate e innovative, che rendono l’esperienza musicale unica e su misura per i gusti di ogni utente, come la possibilità di ottenere un mix infinito di brani basato sui propri gusti e sul proprio mood, che combina i preferiti con le nuove scoperte.

Ma anche una selezione di podcast personalizzati per i propri interessi, che offrono informazione, intrattenimento e ispirazione. La funzione testi, che permette di visualizzare e cantare i testi delle canzoni, e anche di tradurli in altre lingue. E per gli abbonati al servizio premium anche la possibilità di scaricare i brani, i podcast e le playlist per ascoltarli offline.

Inoltre, è presente anche la funzione di riconoscimento delle canzoni, che permette di identificare la musica che si sente intorno a sé e di aggiungerla ai propri preferiti. Infine, la piattaforma permette anche di trasferire la propria collezione musicale, incluse le playlist e i preferiti, da altri servizi di streaming musicale.

La musica con Amazon Music

Amazon Music è il servizio di musica in streaming di Amazon, con Amazon Music, è possibile ascoltare la musica su tutti i dispositivi Amazon, ma anche su Android, iOS e web. Utilizzando la piattaforma è possibile accedere a playlist curate da esperti, a podcast e a stazioni radio tematiche e personalizzate.

Amazon Music offre una versione gratuita con la possibilità di ascoltare migliaia di stazioni e playlist curate da Amazon, ma non permette di scegliere e riprodurre i brani desiderati on demand, e una versione premium a pagamento che offre diverse funzionalità di ascolto senza pubblicità e con modalità offline.

Per gli abbonati ad Amazon Prime, è possibile usufruire anche di Amazon Music Prime, che offre un catalogo illimitato di oltre 100 milioni di brani, tra cui esclusive e contenuti originali, senza la presenza di pubblicità.