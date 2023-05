Le Migliori Alternative al Google Pixel 7a

Il Google Pixel 7a è uno smartphone di fascia media che offre prestazioni di alto livello (come puoi leggere nella nostra recensione completa del Pixel 7a), ma ci sono molte alternative valide sul mercato. In questo articolo, esploreremo cinque alternative al Google Pixel 7a che potrebbero soddisfare le tue esigenze.

Pixel 6a: Il Miglior Rapporto Qualità-Prezzo

Il Pixel 6a, venduto a soli 338€ in questi giorni su Amazon, offre un’esperienza simile al Pixel 7a, ma con una fotocamera leggermente meno potente, un SoC più vecchio e un design meno raffinato. Quest’ultimo punto è ovviamente soggettivo. Tuttavia, per il prezzo, il Pixel 6a offre un valore eccezionale.

Samsung Galaxy A54 5G: Il Miglior Display

Il Galaxy A54 5G ha un SoC meno potente rispetto al Pixel 7a, ma è comunque più che capace di offrire un’esperienza Android solida. Inoltre, ha un grande e bellissimo display con un alto refresh rate. Se riesci a prenderlo in offerta, può quasi competere con il 6a in termini di valore. Attualmente su Amazon costa intorno ai 389€.

iPhone SE (2022): Il Miglior Smartphone Compatto

Se ti piacciono gli smartphone piccoli, adorerai l’iPhone SE (2022). È raro vedere uno smartphone con un display da 4,7 pollici, anche se il resto del design sembra essere stato preso direttamente dagli anni 2010. Fortunatamente, le specifiche tecniche sono praticamente di qualità flagship. Su Amazon costa circa 630€.

Motorola Edge 40: il più bello esteticamente e con software stock



Il Motorola Edge 40 è senza dubbio il più bello esteticamente, è leggerissimo e prestazioni molto buone (come puoi leggere nella nostra recensione del Moto Edge 40), inoltre grazie ad una personalizzazione molto blanda da parte di Motorola è lo smartphone che ha una versione di Android pulita e funzionale, al pari di un Pixel. Puoi trovare questo smartphone a un prezzo decisamente interessante su Amazon: 529,90€

Pixel 7: Per Chi Vuole un’Esperienza di Fascia Alta a un Prezzo Accessibile

Il Pixel 7a è uno smartphone valido e, sotto molti aspetti, sembra un dispositivo di fascia alta, ma il suo design e alcuni altri compromessi (la backcover in policarbonato) lo connotano come un dispositivo economico. Se vuoi un’esperienza premium ma non vuoi pagare i prezzi dei flagship di Apple o Samsung, il Pixel 7 costa circa 600€ su Amazon. Se hai un po’ più di soldi da spendere, otterrai una fotocamera più potente, un design più ricercato e materiali migliori.

Come hai visto, ci sono molte alternative al Google Pixel 7a che offrono un’ampia gamma di funzionalità e prezzi. Come sempre la scelta migliore quando si acquista un dispositivo deriva da una serie di fattori individuali che dovrai valutare attentamente prima di acquistare un nuovo smartphone.

