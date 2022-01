Le esclusive Xbox Series X/S e Game Pass in uscita nel 2022

Le esclusive Xbox Series X/S e Xbox Game Pass in uscita nel 2022 sono già veramente tante. Sono diversi i progetti confermati ufficialmente, tra titoli first party e accordi di esclusiva con studi indipendenti o di terze parti.

Facile dire che tutta l'attesa è rivolta nei confronti di Starfield, il nuovo gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda Game Studios, che si prepara a lanciare la prima grossa esclusiva per Xbox da quando è entrata a far parte di Microsoft.

Impossibile non tenere d'occhio anche Redfall, nuovo gioco dei creatori di Dishonored e Prey, e STALKER 2, seppur in esclusiva temporale. Ma andiamo a scoprire insieme cosa ci riserverà il 2022 di Xbox.

Esclusive Xbox 2022: i giochi in uscita

CrossfireX

Data di uscita: 10 febbraio

Piattaforme: Xbox One e Xbox Series X/S

Xbox Game Pass: al lancio

Si tratta probabilmente dell'esclusiva più silenziosa, quasi passata inosservata. CrossfireX è uno sparatutto multiplayer molto popolare in Asia, che si prepara ad arrivare su console Xbox con l'obiettivo di espandere il proprio pubblico. Oltre al comparto multiplayer, troveremo una campagna single player realizzata addirittura da Remedy, il team di Alan Wake, Quantum Break e del recente Control. Tanto basta per essere quantomeno curiosi.

Shredders

Data di uscita: febbraio

Piattaforme: Xbox Series X/S

Xbox Game Pass: al lancio

Un'altra esclusiva “silenziosa” è Shredders, uno snowboard game sviluppato da FoamPunch. Inizialmente previsto nel 2021, è stato successivamente rinviato a quest'anno, con lancio al momento fissato per febbraio. Può essere una piccola sorpresa per gli appassionati del genere.

Tunic

Data di uscita: 16 marzo

Piattaforme: PC, Xbox One e Xbox Series X/S

Xbox Game Pass: al lancio

Sviluppato da una sola persona, Andrew Shouldice, Tunic è un delizioso simil-Zelda in 2D, in cui troveremo leggende perdute, antichi poteri e mostri giganti, mentre combattiamo nei panni di una volpe che, naturalmente, è vestita con una tunica verde come quella di Link.

STALKER 2 Heart of Chernobyl

Data di uscita: 28 aprile

Piattaforme: PC e Xbox Series X/S

Xbox Game Pass: al lancio

È sicuramente uno dei titoli next-gen più impressionanti visti finora. STALKER 2 è il sequel dell'omonimo gioco post-apocalittico lanciato ormai diversi anni fa e ambientato nella zona contaminata di Chernobyl. Il nuovo episodio si presenta come un'esperienza open world, in cui ci troveremo ad affrontare avversari umani ma anche misteriose creature nate dal disastro nucleare.

Warhammer 40K: Darktide

Data di uscita: primavera

Piattaforme: PC e Xbox Series X/S

Xbox Game Pass: al lancio

Darktide, sviluppato dai creatori di Vermintide, è uno shooter-looter cooperativo ambientato nel mondo di Warhammer 40k in cui, in compagnia dei nostri amici, ci troveremo a fronteggiare orde di zombie.

Redfall

Data di uscita: estate

Piattaforme: PC e Xbox Series X/S

Xbox Game Pass: al lancio

Redfall è il nuovo gioco di Arkane Studios, il team autore di Dishonored e Prey. Si presenta come uno sparatutto open world che offrirà un'esperienza sia in singolo che in multiplayer cooperativo, ambientato in un mondo infestato da poteri magici e vampiri. Tra le caratteristiche del gioco, pare ci sarà la possibilità di controllare diversi protagonisti, ognuno con abilità specifiche.

Scorn

Data di uscita: ottobre

Piattaforme: PC e Xbox Series X/S

Xbox Game Pass: al lancio

Dopo una serie di rinvii, il mese di ottobre 2022 potrebbe essere quello giusto per Scorn, un ambizioso sparatutto horror in prima persona che punta tutto sull'atmosfera e su ambientazioni terrificanti.

Starfield

Data di uscita: 11 novembre

Piattaforme: PC e Xbox Series X/S

Xbox Game Pass: al lancio

La punta di diamante dell'offerta Xbox del 2022: Starfield è il nuovo gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda Game Studios, il team autore di Skyrim e Fallout 4. Il gioco permetterà agli utenti di creare il proprio personaggio e viaggiare senza limiti nella galassia alla ricerca del più grande mistero dell'umanità. Qualcuno lo ha già definito uno “Skyrim nello spazio”. L'attesa è comprensibilmente altissima.

Forza Motorsport

Data di uscita: da confermare, probabile 2022

Piattaforme: PC e Xbox Series X/S

Xbox Game Pass: al lancio

Non ci sono ancora conferme ufficiali sul fatto che il nuovo Forza Motorsport possa uscire nel 2022, ma le probabilità sono comunque elevate. Il titolo sarà sviluppato esclusivamente per piattaforme di ultima generazione e punta a nuovi livelli di realismo per grafica, fisica e gameplay.

Hellblade 2 Senua's Saga

Data di uscita: da confermare, 2022/2023?

Piattaforme: PC e Xbox Series X/S

Xbox Game Pass: al lancio

Anche qui non siamo ancora sicuri che riesca ad arrivare già nel 2022, ma Hellblade 2 è stato il primo titolo presentato per Xbox Series X ed anche tra i più attesi tra le esclusive Xbox. Il sequel dell'amato gioco Ninja Theory ha già fatto bella mostra di sé con un recente trailer gameplay che ha mostrato una regia e un impatto grafico stupefacenti. La speranza è che possa farcela davvero per quest'anno.

Un misterioso gioco Obsidian

Data di uscita: 2022

Piattaforme: PC e Xbox Series X/S

Xbox Game Pass: al lancio

Le fonti che parlano di questo misterioso progetto sono diverse e affidabili, per questo ci fidiamo ad inserirlo in questa lista. Obsidian Entertainment, già al lavoro su Avowed e The Outer Worlds 2 (entrambi probabili dal 2023 in poi), avrebbe un terzo gioco in lavorazione da un piccolo team interno, pronto da lanciare già quest'anno. Il titolo pare sia una produzione fortemente orientata alla narrativa molto simile a Disco Elysium. Staremo a vedere se sarà così.

Altre esclusive Xbox in arrivo nel 2022 e in lavorazione per il 2023 e oltre

Ark 2 (2022)

Replaced (2022)

Slime Rancher 2 (2022)

Somerville (2022)

Planet of Lana (2022)

Avowed (2023)

State of Decay 3 (2023/2024)

Everwild (2024?)

Perfect Dark (2023/2024)

Fable (2023/2024)

The Elder Scrolls 6 (2024/2025?)

Wolfenstein 3 (da confermare)

DOOM 3 (da confermare)

Prey 2 (da confermare)

Il parco delle esclusive Xbox sembra essere più ricco che mai. Aggiorneremo la lista man mano che ci saranno nuovi annunci, eventuali ritardi o delle sorprese.