Starfield augura un 2022 di scoperte con una bellissima immagine

Salvo sorprese, il 2022 sarà l'anno in cui finalmente giocheremo Starfield. Si tratta del nuovo gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda Game Studios, il team autore di Skyrim e Fallout 4, che si cimenta nella sua prima nuova IP in oltre 25 anni di storia.

Per solleticare l'appetito, lo sviluppatore ha deciso di augurare un buon 2022 con una nuova evocativa immagine concept art del gioco: troviamo due figure osservare l'ignoto su un pianeta ghiacciato, il cui cielo stellato è arricchito dalla presenza di un'affascinante nebulosa.

“Per un nuovo anno ricco di scoperte.”

Sebbene non si tratti di un'immagine di gioco, è sufficiente per scatenare le fantasie su quello che ci troveremo a fare nel corso dell'avventura. La sensazione di trovarci davanti ad uno Skyrim nello spazio è sempre più forte ogni volta che Bethesda fornisce un aggiornamento, anche se siamo di fronte ad una semplice concept art.

Ufficialmente sul titolo sappiamo poco, possiamo solo immaginare come sarà visto il pedigree dello sviluppatore. Quindi, sì, una sorta di esperienza in stile The Elder Scrolls calata in un contesto fantascientifico in cui avremo la possibilità di creare il personaggio che desideriamo e viaggiare in una galassia con una libertà definita senza precedenti. L'obiettivo del viaggio è scoprire la risposta al più grande mistero dell'umanità.

Starfield è in lavorazione in esclusiva per PC e Xbox Series X/S, con lancio previsto l'11 novembre 2022, incluso al Day One nel catalogo di Xbox Game Pass. Microsoft e Bethesda hanno assicurato più volte che questa data è come scolpita nella roccia e, salvo clamorosi imprevisti, non ci saranno ulteriori ritardi.

Non ci rimane che aspettare, nella speranza che i prossimi mesi ci diano la possibilità di dare un primo sguardo effettivo al gioco vero e proprio.