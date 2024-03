Le Cuffie da Gaming Wireless EPOS H3 Hybrid sono SCONTATE del 60%!

Se sei un gamer saprai bene che la qualità audio è importantissima, sia per quanto riguarda i videogames competitivi che quelli single-player. Grazie alle cuffie EPOS H3 Hybrid, avrai un prodotto di altissima qualità, pensato sia per gamer che per gli audiofili. In questo momento, inoltre, potrai approfittare dello sconto impressionante del 60% che fa precipitare queste cuffie a soli 59,99€ anziché gli originali 150,00€.

Tutte le caratteristiche delle cuffie EPOS

Di queste cuffie potrai regolare l’archetto in acciaio inossidabile e le coppe auricolari incernierate per ottenere una vestibilità comoda e personalizzata, assicurandoti che la cuffia si adatti perfettamente alla tua testa per ore di gioco senza fastidi.

Con una batteria che dura fino a 37 ore con una sola carica, le EPOS H3 Hybrid ti consentono di goderti lunghe sessioni di gioco senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. Parlando di comandi, il pulsante Smart sulla cuffia destra è completamente personalizzabile, consentendoti di scegliere le impostazioni che preferisci. Che sia attivare il suono surround 7.1, cambiare il profilo audio o rispondere alle chiamate, hai il controllo completo della tua esperienza di gioco.

Grazie alla funzione di mixing audio simultaneo, puoi gestire contemporaneamente due flussi audio diversi, uno dal dispositivo di gioco e uno dal tuo smartphone tramite Bluetooth. Questo ti permette di rimanere connesso con il mondo esterno senza interrompere la tua sessione di gioco.

L’H3 Hybrid sono compatibili con una vasta gamma di piattaforme di gioco, tra cui PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox (One/X/S), Mac e dispositivi Bluetooth, garantendoti la libertà di giocare su qualsiasi dispositivo preferisci.

Eleva la tua esperienza audio nel gaming e non solo con le cuffie EPOS H3 Hybrid a soli 59,99€!