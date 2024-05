Sony ULT WEAR in offerta su Amazon: il prezzo scende sotto i 150€

Il Sony ULT Wear è un paio di cuffie di ottima qualità, grazie ai loro bassi profondi e, in generale, ad un’esperienza d’ascolto vibrante ed immersiva. Questo modello rappresenta l’evoluzione della linea Extra Bass di Sony, offrendo una serie di funzionalità avanzate ad un prezzo davvero niente male: oggi sono in offerta su Amazon a meno di 150€, invece di 199€.

Le cuffie sono dotate di un driver che copre una gamma di frequenze da 20Hz a 20kHz in modalità wireless, estendendosi fino a 5Hz quando utilizzate con cavo e cancellazione attiva del rumore attivata. Questo consente un’ampia gamma di bassi profondi, particolarmente apprezzati dagli appassionati di generi come hip-hop e EDM.

Le Sony ULT Wear sono equipaggiato con il processore audio V1, lo stesso utilizzato nelle cuffie di punta WH-1000XM5, migliorando significativamente le prestazioni dell’ANC. La cancellazione del rumore è efficace nella maggior parte delle situazioni​.

Con fino a 30 ore di utilizzo con ANC attivo e 50 ore senza ANC, le Sony ULT WEAR offrono un’autonomia robusta e perfetta per chi è sempre in movimento. Le cuffie supportano codec audio SBC e AAC, garantendo una connessione stabile e una buona qualità del suono. Non è presente il codec LDAC, una scelta presa da Sony per migliorare l’efficienza energetica delle cuffie.

Nel complesso le Sony ULT WEAR sono delle ottime cuffie progettate per i fanatici dei bassi, con prestazioni audio encomiabili proposte ad un prezzo – a nostro avviso – estremamente conveniente. Non farti scappare questa offerta: acquistale subito a meno di 150€.