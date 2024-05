Cuffie JBL Tune 500: qualità audio STRAORDINARIA (-27%)

Le cuffie JBL Tune 500 sono oggi in super sconto del 27% su Amazon, una vera occasione da non perdere per chi desidera un audio di alta qualità. Queste cuffie supra-aurali sono state progettate per offrire un suono puro e potente grazie alla tecnologia JBL Pure Bass, la stessa che caratterizza le esperienze audio nelle sale da concerto, negli stadi e negli studi di registrazione. Approfitta subito di questa promozione e acquistale al prezzo speciale di soli 21,99 euro, anziché 29,99 euro.

Cuffie JBL Tune 500: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Un aspetto che rende le JBL Tune 500 particolarmente apprezzate è la loro praticità. Dotate di un cavo piatto antigroviglio, queste cuffie permettono di gestire facilmente la musica, le chiamate e l’accesso agli assistenti vocali come Siri e Google, grazie al comando ad un solo pulsante e al microfono integrato. Questa funzionalità semplifica l’uso quotidiano, consentendo di passare da una chiamata all’altra o cambiare brano musicale con un semplice gesto.

Il comfort è un altro punto di forza delle JBL Tune 500. Leggere e confortevoli, presentano morbidi cuscinetti auricolari e un archetto imbottito che le rendono ideali per lunghe sessioni di ascolto. Inoltre, possono essere ripiegate e riposte comodamente nella borsa, pronte per essere portate ovunque si vada. Questa portabilità le rende perfette per chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare a un audio di qualità.

La qualità del suono è garantita dai driver da 32 mm che riproducono un sound limpido e corposo, con bassi potenti e profondi. Queste cuffie sono versatili e compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Android, iPhone, smartphone, laptop, PC, Xbox, PS4 e TV. Questa compatibilità le rende una scelta eccellente non solo per l’ascolto di musica, ma anche per il gaming e le chiamate.

