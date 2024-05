Solo 25,99€ per il JBL Go 3: con lo sconto del 42% è praticamente regalato

Il JBL Go 3 è un altoparlante Bluetooth portatile e robusto, ideale per chi ama ascoltare musica all’aperto. Con il suo design compatto e il tessuto resistente, è costruito per resistere a schizzi d’acqua e polvere, grazie alla certificazione IP67. Oggi può essere tuo ad un prezzo fantastico: con lo sconto del 42% lo paghi solamente 25,99€ invece di 44,99€. Praticamente regalato.

Questo significa che può essere immerso fino a un metro d’acqua per un massimo di 30 minuti, rendendolo perfetto per l’uso in piscina o in spiaggia​.

Il Go 3 utilizza Bluetooth 5.1 per una connessione stabile e supporta il codec SBC, offrendo un suono chiaro e bilanciato. Anche se non fornisce una qualità audio estremamente dettagliata, il Go 3 riesce comunque a sorprendere con un volume potente rispetto alle sue dimensioni. La potenza massima è aumentata a 4.2W, permettendo di riempire una stanza o un piccolo spazio all’aperto con facilità​.

La durata della batteria è di circa cinque ore con una carica completa, che richiede 2,5 ore. Sebbene questo possa sembrare limitato, è sufficiente per molte attività all’aperto come picnic o escursioni brevi.

Il JBL Go 3 è un’ottima scelta per chi cerca un altoparlante portatile e resistente con un buon rapporto qualità-prezzo. Offre un suono soddisfacente e una costruzione robusta, rendendolo un compagno affidabile per tutte le avventure all’aperto​. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo ora a meno di 26€!