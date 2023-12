Lavatrice Haier da 10 kg Classe A in offerta a 409€ da MediaWorld (SUPER OUTLET)

La lavatrice Haier da 10 kg, con caricamento frontale e appartenente alla classe di efficienza energetica A, è tra le protagoniste delle offerte MediaWorld Super Outlet, la nuova promozione online lanciata per festeggiare la fine del 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno. Il modello appartenente alla Series 30 è in offerta a 409€ anziché 699€, che è il prezzo consigliato dal produttore. Ecco il link all’offerta.

Massima efficienza, risultati professionali anche a casa e risparmio energetico sono i tre pilastri su cui si poggia la lavatrice Series 30 di Haier. A questo prezzo, a fronte anche di una capienza fino a 10 kg, è difficile riuscire a trovare un affare migliore.

Lavatrice Haier da 10 kg a soli 409€ sul sito di MediaWorld

I modelli delle lavatrici Serie 30 di Haier vantano un livello di efficienza superiore alla concorrenza, come testimonia l’appartenenza alla Classe A, per un risparmio non soltanto di energia (-51% di consumi rispetto ad una lavatrice di Classe G) ma anche di tempo. L’altro elemento da sottolineare è il basso livello di rumorisità, che rende questa famiglia di lavatrici Haier molto silenziose (merito del motore Direct Motion).

E a proposito del motore Direct Motion di Haier, i tecnici dell’azienda li hanno progettati per durare non tanti anni, ma per sempre. Al suo interno non è presente alcuna cinghia, ma va a fissarsi direttamente al cestello andando così a ridurre vibrazioni, rumori e consumi, oltre che aumentare la sua durata nel corso del tempo.

Haier Series 30 da 10 kg Classe A è in offerta a soli 409€ sul sito mediaworld.it, con consegna gratuita al proprio domicilio. Approfitta della super offerta da outlet della nuova promo MediaWorld per festeggiare l’arrivo di una nuova lavatrice.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.