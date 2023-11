Lavatrice Haier 12 kg in super offerta a 599€ da Unieuro (-52%)

La lavatrice Haier I-Pro Serie 7 Plus, con caricamento frontale da 12 kg, è in offerta a 599€ sul sito di Unieuro grazie alla promozione Bello bello Black Friday, valida fino al 30 novembre. Grazie a questa promo, puoi risparmiare 650€ sul prezzo di vendita consigliato di 1.249€. Ecco il link all’offerta.

Il modello Haier in vendita è una delle migliori lavatrici professionali per rapporto qualità-prezzo. Inoltre, consente di ottenere prestazioni elevate con la garanzia di silenziosità e risparmio energetico.

Lavatrice Haier I-Pro Serie 7 Plus in sconto del 52% sul sito di Unieuro

I-Pro è la gamma di lavatrici Haier che offre risultati eccellenti nel più breve tempo possibile, senza scendere a compromessi. In più fornisce tutti i vantaggi della connettività, attraverso l’applicazione hOn con cui è possibile gestire le funzioni dell’elettrodomestico con un solo tocco.

Il principale punto di forza del modello I-Pro Serie 7 Plus è il programma Refresh, che offre risultati di pulizia professionali a casa. Tutto merito dell’innovativa tecnologia del vapore per la rimozione di allergeni, polveri sottili e odori, andando a ridurre in maniera drastica le pieghe e ammorbidendo i tessuti.

Dal punto di vista dell’igiene, la tecnologia proprietaria Smart Dual Spray garantisce un lavaggio più igienico per il bucato. Tale sistema di attiva in automatico alla fine di ogni ciclo di lavaggio, andando a migliorare la durata della lavatrice nel lungo periodo.

Puoi acquistare Haier I-Pro Serie 7 Plus in offerta a 599€ sul sito di Unieuro. Le spese di spedizione sono gratuite, con la possibilità di usufruire del pagamento in tre rate a interessi zero da 199,66€ al mese con PayPal e Klarna.

