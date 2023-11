Lavatrice Bosch 9 kg Classe A in super offerta a 499€ da MediaWorld (Black Friday)

La lavatrice Bosch 9 kg Classe A è tra le protagoniste del giorno in casa MediaWorld. Merito dell’offerta che rientra nella campagna promozionale Black Friday Gran Finale: soli 499€, con spese di spedizione gratuite e un risparmio di 100€ sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (599€). Ecco il link all’offerta.

Bosch Serie 4 con caricamento frontale da 9 kg e classe di efficienza energetica A è tra le migliori lavatrici con capacità di carico frontale da 9 kg per rapporto qualità-prezzo. Si distingue in particolare per la silenziosità e affidabilità del suo motore, oltre al programma di lavaggio ottimale dal punto di vista igienico.

Lavatrice Bosch 9 kg Classe A in offerta a 499€ sul sito di MediaWorld

Come accennato nell’introduzione, la lavatrice Bosch 9 kg ha come suo principale punto di forza il motore EcoSilence Drive. Oltre a essere silenzioso e affidabile, offre anche 10 anni di assistenza sui componenti.

Un altro fiore all’occhiello della lavatrice è il programma AllergyPlus/HygienePlus, che offre un eccellente lavaggio lato igiene. Infatti, va ad eliminare i germi e gli allergeni comuni, come ad esempio gli acari della polvere, con un risultato finale privo dei residui di detersivo.

Un’ultima chicca è il supporto al programma SpeedPerfect, pensato per le persone che hanno poco tempo da dedicare al bucato. Questo consente di ridurre i tempi di lavaggio fino al 65%, senza per questo comprometterne i risultati: ad esempio, è possibile lavare a fondo fino a 4 kg di biancheria mista in appena 46 minuti.

Puoi acquistare la lavatrice Bosch 9 kg Classe A in offerta a 499€ sul sito di MediaWorld. Inoltre, puoi beneficiare delle spese di spedizinone gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.