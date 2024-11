L'Asus ROG Ally è in offerta su Amazon al prezzo minimo storico (-38%)

L’Asus ROG Ally è la console portatile con Windows 11 definitiva: un device compatto ma funzionale, per giocare a tutti i tuoi giochi AAA preferiti ovunque ti trovi. Oggi è finalmente in offerta su Amazon ad un prezzo superlativo: grazie allo sconto del 38%, la paghi 499€ invece di quasi 800€. Bisogna essere veloci: l’offerta sta andando a ruba.

Il cuore pulsante della ROG Ally è il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, una scelta che garantisce fluidità e velocità anche con i titoli più esigenti. La memoria RAM da 16GB e l’SSD PCIe da 512GB assicurano spazio e velocità di caricamento, rendendola perfetta per chi desidera giocare ovunque senza compromessi.

Il display touchscreen da 7 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una finitura Glossy, offre immagini nitide e colori vivaci, ideali per un’esperienza visiva immersiva. Grazie al sistema operativo Windows 11, hai accesso a un’ampia gamma di giochi e applicazioni, trasformando questa console in una vera e propria piattaforma di intrattenimento e produttività.

Il design compatto in colorazione bianca è elegante e accattivante, perfetto per chi cerca una console che sia anche un oggetto di stile. La ROG Ally è una scelta perfetta per i gamer in movimento, grazie alla sua capacità di coniugare prestazioni elevate con portabilità. Non perdere altro tempo: acquista subito l’Asus ROG Ally per averla al prezzo minimo storico.