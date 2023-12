L'Aspirapolvere senza fili da 400W CROLLA del 32% su Amazon!

Con un motore potente da 400 W, l’U10 Pro offre un’aspirazione straordinaria fino a 30.000 Pa in modalità massima, garantendo l’efficace eliminazione di peli di animali domestici, briciole e altri disordini su pavimenti e tappeti. L’U10 Pro è pensato per garantire una pulizia senza disturbi, con un basso livello di rumore di soli 65 dB. Questo rende l’aspirapolvere la scelta perfetta per chi desidera mantenere la casa impeccabile senza disturbare la quiete in casa o quella dei vicini.

Il sistema di filtrazione avanzato a 5 fasi dell’U10 Pro cattura fino al 99% di polvere, polline e allergeni, assicurando un ambiente più pulito e sicuro. I filtri sono facilmente rimovibili e lavabili, garantendo una manutenzione rapida e senza complicazioni. Con due modalità di velocità selezionabili, l’U10 Pro si adatta alle tue esigenze. La modalità bassa è perfetta per le pulizie quotidiane, mentre la modalità massima è consigliata per un’azione di pulizia più profonda e dettagliata.

Grazie a un’autonomia di circa 35 minuti in modalità bassa, l’U10 Pro offre la libertà di pulire l’intera casa con una sola carica, garantendo efficienza e praticità. Ultenic, fiduciosa nella qualità del suo prodotto, offre una garanzia di 2 anni e un supporto tecnico a vita. Il servizio di assistenza è sempre disponibile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere a ogni tua necessità, quindi potete stare tranquilli.

Rendi le tue pulizie domestiche una passeggiata con soli 108,62€ e acquista l’aspirapolvere senza fili Ultenic U10 Pro!