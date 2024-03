Laptop MSI Modern 14 in offerta: il prezzo crolla a meno di 700€

L’MSI Modern 14 è una scelta eccellente per chi cerca un laptop versatile proposto ad un prezzo molto competitivo. Attualmente è in offerta su Amazon con uno sconto del 30%: lo paghi solamente 699€. Decisamente niente male…

La presenza di un processore Intel Core i7 di 12ª generazione e la grafica Intel Iris Xe assicurano che questo notebook sia più che capace di gestire compiti di multitasking e intrattenimento.

La portabilità è chiaramente una delle priorità di questo modello, con un peso di soli 1.4 kg e uno chassis ultra sottile che lo rendono ideale per gli utenti che sono spesso in movimento. Queste caratteristiche, insieme alla durata della batteria e alla costruzione robusta che soddisfa gli standard militari, rendono il Modern 14 un compagno di viaggio affidabile.

Per quanto riguarda la produttività, il Modern 14 dispone di diverse caratteristiche progettate per migliorare l’esperienza dell’utente, come un touchpad ingrandito, una tastiera retroilluminata per lavorare in condizioni di scarsa luminosità, e la capacità di aprire il laptop fino a 180° per una condivisione dello schermo semplificata. Inoltre, il MSI Center Pro offre opzioni di ottimizzazione personalizzabili per adattarsi alle diverse esigenze e preferenze dell’utente.

In termini di connettività, il Modern 14 è ben equipaggiato con una varietà di porte, inclusi USB-A, USB-C, Micro SD, e HDMI, il che lo rende versatile per diversi scenari di utilizzo, sia che si tratti di presentazioni, lavoro d’ufficio, o semplicemente navigazione web e streaming.

L’MSI Modern 14offre un eccellente equilibrio tra prestazioni, portabilità e funzionalità avanzate. Oggi è tuo ad un prezzo incredibilmente competitivo: non farti assolutamente scappare questa offerta!