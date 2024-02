L'Analista Ali Martinez ha una Previsione Rialzista su Shiba Inu, Celestia Scambia in Positivo, la Presale di Pullix si Avvicina alla Fine

L’analista di criptovalute Ali Martinez ha recentemente fatto una previsione rialzista sul prezzo di Shiba Inu (SHIB). Nel frattempo, Celestia (TIA) sta sorprendendo gli investitori mentre sale nei grafici dei prezzi. Inoltre, la presale di Pullix (PLX) procede a pieno ritmo, raccogliendo vicino a $5M in solo sette fasi della sua presale. Con due fasi rimaste, gli analisti la indicano come la prossima altcoin da 100 volte nel 2024.

Ali Martinez: Il Prezzo di Shiba Inu Potrebbe Raggiungere $0.011

Di recente, l’esperto di criptovalute Ali Martinez ha entusiasmato la community di Shiba Inu (SHIB). Secondo il suo tweet, il prezzo di Shiba Inu potrebbe raggiungere $0.010 o addirittura $0.011 a breve. Ha puntato sugli indicatori TD Sequential, che ora mostrano il segnale di acquisto per questa meme coin.

Il prezzo di Shiba Inu è aumentato da $0.000009007 a $0.000009039 nell’ultima settimana da solo. In quel tempo, la sua capitalizzazione di mercato è saltata da $5.30B a $5.32B. Poiché scambia sopra le sue EMA di 21 e 50 giorni, il sentimento è rialzista per la moneta Shiba Inu.

A causa di tutti questi fattori, gli esperti prevedono un’impennata a $0.000009815 a marzo 2024 per questa meme coin.

Il Prezzo di Celestia Continua a Salire

Nel frattempo, Celestia (TIA) è un’altra altcoin che ha fatto notizia. Il prezzo di Celestia è salito del 38% nell’ultimo mese, passando da $12.73 a $17.64. Durante quel periodo, la sua capitalizzazione di mercato è schizzata da $1.88B a $2.84B.

L’analisi tecnica per Celestia è anche rialzista, con 14 indicatori tecnici nel verde. Anche il suo indice di Paura & Avidità è 63 (Avidità). Gli esperti nel campo delle cripto notano tutti questi indicatori quando fanno le loro previsioni sul prezzo di Celesita.

Di conseguenza, prevedono un potenziale aumento a $18.25 a marzo 2024 per la moneta Celestia.

Pullix (PLX): Rimangono Solo Due Fasi di Presale

Nel frattempo, Pullix (PLX) si sta avvicinando alla fine della sua presale. Questo evento ICO di criptovaluta ha causato un notevole fermento poiché ha raccolto quasi $5M e ha portato a bordo quasi 15.000 utenti. Evidentemente, gli investitori globali hanno fiducia nella visione di Pullix. Questa visione ruota attorno alla rivoluzione dello spazio di trading online lanciando uno scambio di trading ibrido.

Su questa piattaforma di trading, i trader possono accedere a tutte le classi di asset (Forex, oro, cripto, ecc.), a una profonda liquidità e altro ancora. Ciò che distingue Pullix dai suoi concorrenti è il suo modello unico di condivisione dei ricavi. Ad esempio, implementerà una funzione di burn per ridurre l’offerta del token nativo PLX. Di conseguenza, il prezzo e la scarsità di PLX aumenteranno. Questo giova ai detentori di token PLX a lungo termine.

Inoltre, Pullix premia gli staker di PLX dando loro una parte dei guadagni quotidiani. Questo aiuterà tutte le parti coinvolte poiché più scambi vengono effettuati, più ricompense per gli staker.

Attualmente, un PLX vale solo $0,1, un aumento del 150% dal suo prezzo iniziale. Tuttavia, questo è un prezzo di presale della Fase 7; una volta avanzato, il suo prezzo continuerà a salire. Gli esperti prevedono un’impennata del 1.000% una volta che questa altcoin verrà quotata negli scambi nel primo trimestre del 2024. Con legami con il mercato Forex, che vede un volume giornaliero di $6,6T, questa previsione di prezzo sembra possibile.

Shiba Inu vs. Celestia vs. Pullix – Chi Sale Più Velocemente?

Mentre Shiba Inu, Celestia e Pullix si contendono il primo posto, mettiamo in evidenza Pullix, che ha una capitalizzazione di mercato di soli $20M. Essendo un piccolo pesce in questo vasto mare significa che anche un piccolo afflusso di nuovi fondi potrebbe far schizzare il suo prezzo.

