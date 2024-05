Lenovo IdeaPad Slim 3 con 16 GB di RAM a un SUPER PREZZO su Amazon (anche in 12 rate)

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è uno dei notebook più interessanti della fascia media. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare questo modello della gamma Lenovo con un prezzo scontato di 529 euro invece di 649 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili, senza interessi e pagando anche con carta di debito. Il modello in offerta è dotato del processore Ryzen 5 7520U e di 16 GB di memoria RAM. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Lenovo IdeaPad Slim 3: un ottimo acquisto su Amazon

La scheda tecnica del Lenovo IdeaPad Slim 3 è ottima. Tra le specifiche troviamo un buon processore come il Ryzen 5 7520U a cui si affiancano 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Da notare anche un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD oltre a una tastiera full size. Il notebook è perfetto sia per lo studio che per il lavoro d’ufficio. Grazie alla promozione in corso, il rapporto qualità/prezzo è alle stelle.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il Lenovo IdeaPad Slim 3 con un prezzo scontato di 529 euro e con possibilità di completare l’acquisto pagando in 12 rate mensili, senza interessi, con carta di debito o di credito. Il notebook è venduto e spedito direttamente da Amazon. Per accedere alla promozione, valida per un periodo di tempo limitato, basta premere sul box qui di sotto e aggiungere il notebook al carrello.