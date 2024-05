Corsair M65 RGB ULTRA: sconto EPICO del 25% su Amazon

L’esperienza di gioco diventa un’arte con il Corsair M65 RGB ULTRA, un capolavoro ingegneristico che unisce prestazioni di altissimo livello a una resistenza senza pari. L’iconica struttura in alluminio anodizzato conferisce non solo uno stile inconfondibile ma anche una durata che resiste al tempo, garantendo sessioni di gioco fluide e confortevoli. Inoltre oggi, grazie a un super sconto del 25% su Amazon, può essere tuo al prezzo competitivo di soli 59,99 euro, anziché 79,99 euro.

Corsair M65 RGB ULTRA: eleva il tuo gaming come mai prima d’ora

Ciò che rende davvero straordinario questo mouse è il sensore ottico CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI, un concentrato di precisione e velocità che trasforma ogni movimento in un’azione impeccabile sullo schermo. Con una sensibilità così elevata e un tracking di 650 pollici al secondo, potrai godere di un controllo assoluto in ogni situazione di gioco, mentre l’accelerazione fino a 50 G assicura reazioni istantanee anche nei momenti più frenetici.

I switch ottici dell’M65 RGB ULTRA offrono una sensazione di clic ultra reattiva e duratura, con una garanzia di 70 milioni di clic che ti accompagnerà attraverso innumerevoli avventure virtuali. La tecnologia di hyper-processing CORSAIR AXON è la ciliegina sulla torta, garantendo una trasmissione dei tuoi movimenti al PC con una velocità fino a 8 volte superiore rispetto ai mouse gaming tradizionali, per una risposta immediata in ogni situazione.

Il controllo preciso è un elemento chiave per ogni giocatore e l’M65 RGB ULTRA non delude nemmeno in questo. Grazie alla fusione dei sensori, che combina un giroscopio a sei assi e un accelerometro, il mouse è in grado di registrare anche la minima distanza di riposizionamento quando decidi di sollevare il mouse, garantendo una fluidità di movimento senza precedenti.

Con il sistema di pesi regolabile, potrai adattare il baricentro e il peso del mouse alle tue preferenze, passando da 97 g a 115 g con un massimo di sei pesi inclusi. In questo modo, potrai ottimizzare le prestazioni del mouse in base al tuo stile di gioco e alle tue esigenze personali, per una esperienza di gioco su misura.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il Corsair M65 RGB ULTRA oggi, con uno sconto del 25% su Amazon. Entra nel mondo dell’eccellenza gaming e porta la tua esperienza di gioco al livello successivo, al prezzo speciale di soli 59,99 euro.