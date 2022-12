Lampadine smart VINTAGE: metà prezzo per non rinunciare all'estetica

Trasforma la tua casa con un solo acquisto. In che modo? Mettendo su quel lampadario a vista o moderno una lampadina smart Aigostar in versione vintage. Tutti i vantaggi dell’illuminazione moderna senza scendere a compromessi con l’estetica.

Grazie al coupon del 50% che spunti tu stesso, te la porti a casa a metà prezzo ossia a soli 7,50€. Cosa aspetti? Apri subito Amazon.

Delle spedizioni non ti preoccupare, sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Aigostar: la lampadina smart vintage di cui hai bisogno

Se sei alla ricerca di un modo semplice e conveniente per rendere la tua casa più smart, questa lampadine in stile vintage di Aigostar fa al caso tuo.

Con lei potrai controllare l’intensità e il colore della luce direttamente dallo smartphone o dall’assistente vocale, senza doverti alzare dal divano. Infatti non solo è dimmerabile ma puoi anche passare da un bianco caldo a uno freddo o neutro con un tocco.

Inoltre, grazie alle routine puoi programmarla per accendersi o spegnersi in base all’ora del giorno o in base a dei comandi personalizzati.

Ma non è tutto: tutte le lampadine di questo produttore sono anche compatibili con i principali assistenti vocali come Google Home o Amazon Alexa, quindi non farne a meno.

E non ti preoccupare per la durata, trattandosi di un prodotto LED consuma poco e dura un’infinità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.