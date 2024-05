Echo Dot di 5a generazione in SUPER OFFERTA: il prezzo crolla del 46%

Oggi Amazon si è superato: il popolare smart speaker con Alexa è in offerta ad un prezzo estremamente ribassato. L’Echo Dot di 5a generazione, il modello con design sferico e audio rinnovato, oggi può essere tuo a 34,99€, con un ottimo sconto del 46% rispetto al suo prezzo di 64,99€.

Con la quinta generazione del suo popolare speaker, Amazon ha fatto un importantissimo lavoro. La qualità audio è stata ulteriormente perfezionata. Il suono è bilanciato, con voci più chiare, bassi più profondi e un suono vibrante in qualsiasi ambiente della casa, grazie a un altoparlante leggermente più grande rispetto alla generazione precedente.

Sul fronte della domotica, l’Echo Dot continua a brillare, supportando una vasta gamma di dispositivi smart compatibili. Può gestire luci, termostati, e altri dispositivi connessi tramite Alexa. Inoltre, include un sensore di temperatura integrato che può automatizzare routine basate sul rilevamento della temperatura ambiente.

Tra le altre novità, troviamo anche i nuovi controlli touch che permettono interazioni più immediate, come mettere in pausa la musica o silenziare una sveglia con un semplice tocco.

Ti suggeriamo di fare davvero in fretta. Il prezzo è ottimo e l’offerta è a tempo limitatissimo: potrebbe terminare in qualsiasi momento. Non farti scappare questa occasione e acquista subito l’Echo Dot a soli 34,99€.