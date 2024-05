Echo POP in casa per assistente VOCALE e musica da far PAURA (29€)

Sveglie, promemoria, informazioni ma anche musica e chiamate con la famiglia. Amazon Alexa è l’assistente che ti permette di avere tutto a portata di voce e sì, anche di rendere la quotidianità più semplice e comoda. Per averla in casa non devi far altro che acquistare un dispositivo Echo e quale modello migliore di Echo POP?

Piccolo, perfetto in qualunque ambiente ma con una cassa integrata che riproduce la musica a tutto volume. Siccome è in promozione su Amazon, fallo tuo a soli 29,99€ con sconto del 45%. Basta un click in pagina.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo POP e l’assistente vocale più famoso al mondo in casa tua

È bellino come dispositivo perché ha questo design con taglio diagonale, occupa poco spazio ma soprattutto sta bene ovunque. Lo puoi mettere all’entrata di casa, in salotto, in camera da letto o laddove tu ne abbia bisogno senza problemi. Collegalo alla presa di corrente, installa l’app Alexa sullo smartphone e il gioco è fatto.

Echo POP diventa operativo mettendoti a disposizione l’assistente più famoso al mondo con tutte le sue funzioni. Gestisci i prodotti collegati come termovalvole, telecamere, campanelli e lampadine o riproduci contenuti come ricette, musica, audiolibri o ancora usalo per promemoria, importare sveglie, creare routine. Credimi, hai così tante funzioni a disposizione che elencarle tutte diventa estenuante.

Volume regolabile, tasti per attivare e disattivare il microfono e skills pronte per il download così da personalizzare il tuo POP a piacere.

Cosa aspetti? Collegati subito su Amazon per approfittare di questo straordinario sconto e portare a casa il tuo Echo POP a soli 29,90€ con ribasso del 45%. Un click in pagina e completi l’acquisto.

