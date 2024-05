Telecamera WiFi con controllo via Smartphone: a 20€ è un'OCCASIONE

Mantenere sicura la tua casa è in assoluto una delle priorità che dovresti considerare ogni giorno. Con questa telecamera WiFi di TP-Link lo puoi fare in maniera smart semplicemente utilizzando un’app sul tuo telefono. Ma non finisce qui, a differenza di altri modelli, questo costa davvero poco e ti offre una valanga di funzionalità.

La puoi acquistare ora su Amazon a soli 19,90€, con uno sconto del 31% che dimezza letteralmente il suo prezzo. Collegati subito in pagina.

Con le spedizioni rapide e gratuite di Prime la ricevi a casa tua direttamente domani, senza dover aspettare un’eternità.

Telecamera WiFi smart per interni: l’unione tra design e sicurezza

Come detto, questa telecamera WiFi di sorveglianza da interno targata TP-Link ti offre tantissime funzionalità e chicche davvero interessanti. Innanzitutto puoi posizionarla facilmente su una mensola oppure su un mobile senza dover necessariamente fare buchi nel muro.

Grazie all’app per smartphone dedicata puoi collegarla facilmente alla connessione di casa in appena pochi secondi, cosi non avrai bisogno di tecnici o specialisti che ti aiutino. Una volta collegata puoi monitorare casa tua 24 ore su 24 semplicemente utilizzando il tuo cellulare ovunque tu sia.

Per quanto riguarda invece la telecamera in sé, è dotata di visione notturna che ti permette di utilizzarla facilmente anche di notte e di sensore di movimento grazie al quale ogni volta viene rilevato un movimento sospetto, ti invia immediatamente una notifica sul tuo smartphone.

Altre caratteristiche fondamentali sono l’audio bidirezionale, che ti permette di ascoltare e parlare con chi è in casa, l’archiviazione dei video direttamente su scheda MicroSD e le riprese in Full HD.

Approfitta ora della promozione prima che termini. Puoi acquistare questa Telecamera WiFi da interno di TP-Link direttamente su Amazon a soli 19,90€ con sconto del 31%.

Se la ordini ora puoi riceverla in appena 24 ore grazie alle spedizioni Prime rapide e gratuite.