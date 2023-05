Lampadina Smart WiFi: colora la tua casa rendendola INTELLIGENTE (7€)

Basta utilizzare una lampadina Smart multicolor per rendere la tua casa immediatamente intelligente e originale. Se da sempre ti sei chiesto come funzionano questi gioiellini, oggi è il giorno fortunato perché puoi acquistarne una o quante più ne vuoi a prezzo irrisorio.

Grazie al doppio sconto in corso su Amazon hai un affare da non perdere, apri immediatamente la pagina per approfittare del ribasso del 18% e del coupon del 50%, per portare a casa la tua lampadina Smart Wi-Fi a soli €6,99.

Le spedizioni, come sempre, sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se possiede un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Lampadina Smart Wi-Fi multicolor: in una mossa rendi la stanza irriconoscibile

Grazie all’attacco e14 questa lampadina la puoi mettere un po’ praticamente ovunque. Non ti preoccupare perché se è la prima volta che ne utilizzi una, non troverai alcune difficoltà nell’installarla. In modo particolare non devi far altro che avvitarla sulla tua lampada o sul tuo lampadario preferito per farla entrare in funzione.

Per gestirla hai a disposizione sia l’applicazione sul tuo smartphone che la tua voce perché se hai un assistente vocale come Amazon Alexa o Google Assistant, puoi collegarla e gestirla con dei semplici comandi vocali.

In modo particolare poi modificare l’intensità della luce, creare delle vere e proprie routine, accenderla da remoto, impostare il colore su una tonalità di bianco a tuo piacimento o su una tonalità colorata a disposizione tra le milioni possibili.

Non hai bisogno di nient’altro per farla entrare in funzione.

Non perdere la tua occasione porta immediatamente a casa una splendida lampadina Smart Wi-Fi multicolor a soli €6,99 su Amazon se apri la pagina e spunti immediatamente il coupon e approfitti di due sconti.

Ricorda che ti basta attivare un abbonamento Amazon Prime se non ne hai uno, per ottenere i vantaggi delle spedizioni veloci e gratuite in tutto Italia.

