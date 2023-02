La tua VPN ti protegge? Ecco come testarne la sicurezza

Vuoi navigare in modo anonimo e in sicurezza online, accedere a contenuti normalmente bloccati nel tuo paese e utilizzare il Wi-Fi pubblico senza rischi? Una VPN è lo strumento perfetto per te. Criptando i tuoi dati e mascherando l’indirizzo IP del tuo provider Internet, una VPN ti consente di proteggere la tua privacy online e di navigare in tutta sicurezza. Ma attenzione: non tutte le VPN sono uguali. Per garantire la massima sicurezza, dovresti testare la sicurezza della VPN per assicurarti che protegga correttamente le tue informazioni. Scegli la tua VPN con attenzione e naviga online senza preoccupazioni: ecco tre modi per capire se stai usando quella giusta.

1. Leggi l’informativa sulla privacy della tua VPN

Proteggere la tua privacy online è importante quanto proteggere la tua casa. E con il crescente numero di provider VPN disponibili sul mercato, scegliere il giusto provider può essere un compito difficile. Prima di scegliere un abbonamento VPN, è fondamentale esaminare l’informativa privacy del provider: dovrebbe fornirti informazioni dettagliate su come i tuoi dati verranno raccolti, utilizzati e protetti. Cerca un provider che ti fornisca piena trasparenza sulle loro politiche, sia riguardo ai dati che raccolgono, sia alle misure di sicurezza che adottano per proteggere la tua privacy. Non sottovalutare l’importanza di una VPN sicura e affidabile per proteggere i tuoi dati personali online.

2. Fai una scansione malware

Proteggere la tua privacy online è importante, ma scaricare una VPN non garantisce sempre la tua sicurezza. Sfortunatamente, esistono app VPN (chiaramente false) che possono contenere virus, spyware, ransomware o attacchi di phishing. Questi rischi sono particolarmente elevati in paesi con censure e restrizioni online. Puoi proteggerti da queste minacce seguendo alcune semplici misure di sicurezza: assicurati, prima di tutto, di eseguire un software antivirus sul tuo dispositivo per verificare la presenza di malware. Inoltre, è sempre importante scaricare app solo da fonti affidabili e di fiducia.

3. Verifica online possibili leak

Una VPN ti offre la sicurezza e l’anonimato di cui hai bisogno per navigare in sicurezza su Internet. Tuttavia, alcune app possono presentare vulnerabilità che mettono a rischio la tua sicurezza online, tra cui DNS leak. Può sembrare preoccupante, ma in rete esistono diversi test per verificare se la tua VPN ne è soggetta: eseguili regolarmente per assicurarti che il servizio che hai scelto funzioni correttamente e protegga sempre la tua privacy.

Scegli una VPN affidabile, come CyberGhost VPN

Tra i fornitori di servizi VPN più noti si distingue CyberGhost VPN, che vanta una rete di server globale altamente sicura e costantemente monitorata, garantendo prestazioni ottimali. Inoltre, questo servizio VPN offre una doppia protezione, mascherando l’indirizzo IP dell’utente e criptando il traffico Internet tramite la crittografia AES a 256 bit di livello militare.

CyberGhost VPN concentra sicurezza e privacy dei suoi utenti come punto focale dei suoi valori. A tal fine, l’azienda adotta una rigorosa politica no-log che vieta a chiunque, anche alla stessa piattaforma, di raccogliere informazioni sui propri utenti, dalla cronologia di navigazione all’indirizzo IP. La piattaforma offre anche funzionalità uniche, come la protezione Wi-Fi avanzata, che consente di attivare automaticamente la VPN quando ci si connette a una nuova rete Wi-Fi, offrendo un’ulteriore protezione in caso di utilizzo di hotspot pubblici potenzialmente rischiosi.

Rafforza la tua privacy digitale a un prezzo esclusivo: grazie alla nuova promozione attiva, il piano biennale è in offerta all’82% di sconto, pari a 2,19 euro al mese (più due mesi gratuiti, regalati da CyberGhost VPN). Con un solo account proteggi fino a sette dispositivi multipiattaforma, da iOS ad Android, Windows, macOS, Linux, Fire TV e browser. Avrai inoltre accesso all’assistenza clienti 24/7, oltre 9600 server VPN e funzione di monitoraggio ID Guard gratuita: ricevi segnalazioni riguardo a violazioni di dati che coinvolgono la tua e-mail o le password.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.