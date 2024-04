La tua CASA diventa SMART con questa presa elettrica a 9,99€!

Per iniziare ad avere una casa smart basata sulla domotica basta davvero poco. La presa TP-Link Tapo P105 ti permetterà di gestire tutto ciò che ci collegherai su completamente da remoto, utilizzando anche la voce. Con un prezzo che crolla ad appena 9,99€. poi, non hai proprio più scuse per non prenderla.

Tutte le caratteristiche della presa smart TP-Link

Grazie all’app Tapo per dispositivi Android e iOS, puoi gestire la presa Tapo P105 da qualsiasi luogo, accendendo o spegnendo i tuoi dispositivi e monitorandone lo stato in tempo reale. Con un semplice tocco sullo schermo del tuo smartphone, controllerai il consumo di energia dei dispositivi e ottimizzerai il loro utilizzo.

Potrai creare routine personalizzate per automatizzare le operazioni quotidiane, come l’accensione e lo spegnimento dei dispositivi. Potrai programmare, ad esempio, la tua lampada da scrivania per accendersi all’alba e spegnersi al tramonto, o creare scenari complessi che coinvolgono più dispositivi contemporaneamente, come un “scenario di ritorno a casa” che imposta luci, tapparelle e playlist musicale.

Non manca il modo di impostare timer per accendere o spegnere i dispositivi a intervalli regolari e utilizzare il controllo vocale tramite Amazon Alexa o Google Assistant per comandare la tua casa con la tua voce. Potrai infatti dare comandi come “Accendi la lampada” o “Spegni la TV” e la tua casa obbedirà istantaneamente.

La presa Tapo P105 contribuisce anche al risparmio energetico e alla sicurezza domestica. Riuscirai ad automatizzare lo spegnimento dei dispositivi non in uso per ridurre il consumo energetico!

Completa la domotica della tua casa o inizia da qui. Acquista ora la presa smart TP-Link Tapo P105, visto il costo irrisorio di soli 9,99€!