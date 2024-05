Questo set LEGO Star Wars in SCONTO sta andando a ruba!

Il set LEGO Star Wars in sconto su eBay, ti permetterà di costruire un pezzo iconico della saga di Guerre Stellari e rivivere le epiche battaglie tra Ribelli e Impero. Parliamo del set LEGO Star Wars “Base ribelle su Yavin 4”, proposto a soli 139,88€ grazie a uno sconto del 18% su eBay!

Tutte le caratteristiche del set LEGO Star Wars

La Base ribelle su Yavin 4 in versione LEGO è ricchissimo di dettagli, ricreando perfettamente quella originala. Abbiamo, ad esempio la sala di comando, con il suo tavolo ologramma rotante dove le strategie contro l’Impero vengono pianificate. Non manca la sala del briefing dei piloti, luogo di incontro dove i coraggiosi ribelli ricevono gli ordini cruciali per la missione. E per festeggiare dopo la vittoria, il palco per la cerimonia delle medaglie è pronto per onorare gli eroi che hanno combattuto con ardore. Per difendersi dagli attacchi, la base è equipaggiata con 2 shooter rotanti e una torre di guardia su un albero costruibile, da cui monitorare i movimenti nemici.

Il set si arricchisce con un caccia stellare Ala-Y, un’icona della flotta ribelle, dotato di tutti i dettagli necessari per un’esperienza di gioco realistica: una cabina di pilotaggio per la minifigure, spazio per un droide, e 2 shooter a molla per simulare epici scontri spaziali. Il caccia include anche luci di atterraggio costruibili, gradini retrattili e un carrello di servizio, aggiungendo profondità e interattività al gioco.

Le 12 minifigure LEGO, poi, portano in vita la base con personaggi leggendari come Luke Skywalker, Principessa Leia, Han Solo, Chewbacca, C-3PO, Generale Dodonna, Jon Vander, Garven Dreis (Red Leader), e altri membri della flotta ribelle, insieme ai droidi R2-D2.

Porta un pezzo di galassia lontana lontana a casa tua con il set LEGO Star Wars “Base ribelle su Yavin 4” a soli 139,88€, anziché i classici 169,99€!