Un MOSTRO di motosega con barra da 30 cm e 2 batterie a 99€ su Amazon

Una motosega potente, efficiente e facile da usare per i tuoi lavori in giardino e in campagna! Questo eccezionale modello wireless, con barra da ben 30 centimetri e dotato di un motore brushless da 1000W, lo trovi in mega sconto su Amazon in questo momento. Infatti, il kit con due batterie e accessori lo porti a casa a 99,99€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

Il cuore pulsante di questo prodotto è rappresentato dalle due potenti batterie agli ioni di litio da 4500 mAh ciascuna, per un totale di 9000 mAh di capacità. Grazie a questo enorme quantitativo di energia immagazzinata, l’elettroutensile è in grado di funzionare a lungo senza bisogno di ricarica. Una singola carica completa consente di tagliare oltre 100 pezzi di legno, rendendolo perfetto per lavori di media-grande entità senza preoccuparsi di esaurire la batteria.

Il suo motore brushless da 1000W è progettato per offrire prestazioni incredibili. Rispetto ai tradizionali motori a spazzole, questo motore brushless garantisce un aumento del 70% della potenza e una riduzione del 50% del consumo energetico. Grazie a questa potenza, la motosega è in grado di tagliare tronchi di legno con un diametro fino a 15 cm in soli 7 secondi, un vero record di efficienza.

La catena di taglio è stata studiata per offrire la massima precisione ed efficienza. A differenza delle tradizionali catene con denti arrotondati, questa motosega monta una catena con denti dritti a 90 gradi, che la rendono straordinariamente affilata e in grado di tagliare in maniera netta e decisa il legno. Questa tecnologia, combinata con la potenza del motore, permette di ottenere risultati professionali senza sforzo.

La sicurezza è una priorità assoluta. Per questo motivo, è dotata di ben quattro sistemi di protezione:

Interruttore di blocco anti-avvio accidentale;

Copertura di sicurezza incernierata: evita eventuali detrti di legno durante il taglio;

Occhiali di protezione inclusi;

Guanti antinfortunistici inclusi.

Nonostante le sue prestazioni da vero professionista, è incredibilmente maneggevole e versatile. Con una barra di guida da 30 centimetri e un peso complessivo di soli 6,7 kg, può essere utilizzata con facilità anche in spazi ristretti o su terreni accidentati. È l’alleata perfetta per una vasta gamma di applicazioni, dalla potatura alla rimozione di piccoli alberi e arbusti, sia in ambito domestico che in campo agricolo e forestale.

Costruita con materiali di alta qualità e dotata dei più moderni sistemi di sicurezza e protezione, questa pazzesca motosega a batteria è un prodotto progettato per durare nel tempo e offrire prestazioni professionali senza compromessi. Non perdere l’occasione di concludere un eccellente affare a tempo limitato su Amazon: completa al volo il tuo ordine per approfittarne. La prendi a 99€ circa appena e le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapidissimo: sono occasioni a tempo super limitato.