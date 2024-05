Il levapelucchi Philips a 12€ renderà i tuoi vestiti come nuovi!

Se non hai mai sentito parlare di questo elettrodomestico, potrebbe davvero svoltare la tua vita. Un levapelucchi elimina tutti quelli eccessi di stoffa che si creano sui nostri capi quando sfregano, anche se sono nuovi e di alta qualità. E il modello di Philips è scontato del 35%, raggiungendo il prezzo di 12,99€.

Tutte le caratteristiche del levapelucchi Philips

La sua lama rotante ad alta velocità, che raggiunge fino a 8.800 giri al minuto, lavora con precisione per eliminare i pelucchi, lasciando i tessuti lisci come mai. La superficie ampia della testina copre una grande area di tessuto in una sola passata, assicurando un risultato uniforme, privo di imperfezioni. E con i fori di tre diverse dimensioni, il dispositivo cattura pelucchi grandi e piccoli, garantendo che nessuno di questi sfugga alla sua azione.

Il dispositivo di regolazione dell’altezza è un dettaglio che testimonia l’attenzione di Philips. Questa funzione permette di adattare il levapelucchi a qualsiasi tipo di tessuto, proteggendo anche i più delicati come la seta o il cashmere.

Ovviamente, c’è un recipiente per la raccolta dei pelucchi è facilmente removibile, rendendo la pulizia un processo semplice e veloce. La spazzolina inclusa assicura, poi, che il tuo levapelucchi rimanga in condizioni ottimali.

Per garantire che tu possa iniziare immediatamente a prenderti cura dei tuoi tessuti, la confezione contiene anche 2 batterie Philips AA, che forniscono l’energia necessaria per un utilizzo prolungato.

Non farti scappare il fantastico levapelucchi elettrico di Philips a soli 12,99€, grazie a questo ribasso del 35%. Questo è un modo super-economico per continuare a indossare i tuoi vestiti preferiti senza che questi sembrino datati, perciò fai in fretta!