La Smart Camera di Xiaomi è in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Con la Smart Camera di Xiaomi puoi contare su uno strumento utile e facile da utilizzare con cui tenere d’occhio la tua casa quando non ci sei. Il prezzo, in offerta su Amazon al minimo storico, è di soli 34 euro.

Xiaomi Smart Camera in offerta: le caratteristiche

La risoluzione di 1296p (3MP) garantisce immagini chiare e dettagliate, consentendoti di tenere d’occhio ogni angolo senza perdere alcun dettaglio.

Anche al buio, questa Smart Camera si distingue. La visione notturna a colori in condizioni di scarsa luminosità è una caratteristica rivoluzionaria. Non dovrai più accontentarti di immagini sfocate e in bianco e nero; la tua sicurezza non avrà compromessi.

Con la sua rotazione a 360° e la possibilità di essere posizionata capovolta, non ci sarà angolo che sfugga al tuo controllo. Hai il potere di dirigere lo sguardo della tua camera esattamente dove ne hai bisogno.

Ma questa Smart Camera non è solo uno sguardo attento, è anche intelligente. Grazie al rilevamento delle persone, sarai avvisato istantaneamente di ogni movimento sospetto. E se hai bisogno di comunicare, le chiamate bidirezionali ti permetteranno di farlo in qualsiasi momento e ovunque tu sia.

La tua privacy è al sicuro con la crittografia dei dati. Xiaomi ha posto una particolare attenzione sulla protezione delle informazioni personali, garantendo che solo chi è autorizzato possa accedere ai tuoi dati.

Non lasciare che la tua sicurezza domestica sia un’incognita. Approfitta subito dell’offerta su Amazon e porta a casa la Xiaomi Smart Camera per soli 34 euro. Rendi la tua casa più intelligente e sicura oggi stesso.

