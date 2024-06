La borraccia che ti RICORDA DI BERE è in offerta a 11,99 euro (-40%)

Ti segnaliamo una buona offerta su un prodotto senza dubbio originale: parliamo della borraccia Mevoly da 1 litro che è stata progettata per ricordarti di bere nei vari momenti della giornata. Con il 40% di sconto puoi averla a soli 11,99 euro invece di 19,99.

Borraccia Mevoly: non potrai più dimenticare di bere

Questa borraccia presenta delle chiare marcature di tempo e misurazioni di livello che ti permettono di monitorare facilmente la quantità di acqua che hai bevuto, insieme a degli slogan motivazionali che ti incoraggeranno a bere durante il giorno.

La borraccia è realizzata in materiale Tritan di grado alimentare risultando così sicura, non tossica e priva di qualsiasi fastidioso odore: puoi utilizzarla sia per l’acqua fredda che calda e, visto che siamo in estate, l’ampia apertura facilita l’inserimento di elementi come cubetti di ghiaccio o fette di frutta per insaporirla.

Il design include anche un beccuccio sulla parte superiore che consente un comodo accesso all’acqua, mentre l’apertura con un solo tasto permette di aprire il tappo con una mano. La trasparenza della borraccia facilita il controllo dell’acqua rimanente e bevuta. La bottiglia è leggera, resistente e difficile da rompere: ideale da avere sempre con sé per la palestra, il lavoro, l’università, i viaggi e tutte quelle situazioni in cui devi tenerti idratato.

Elegante nel suo design, ogni confezione include una borraccia da 1 litro e una spazzola per la pulizia interna. Approfitta del 40% di sconto e acquistala a soli 11,99 euro.