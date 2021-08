KODAK Printomatic è un'ottima fotocamera istantanea in grado di scattare fotografie e di stamparle in pochissimi istanti. Questa meraviglia tecnologica, proposta nella colorazione White-Blue, la si porta a casa a soli 36,74 euro al posto di 99,99 euro. In poche parole lo sconto è del 63% con un risparmio di ben 63,25 euro.

KODAK Printomatic: caratteristiche principali

La fotocamera istantanea di KODAK è adatta a tutti sia che voi siate degli amatori o dei professionisti della fotografia. Si adatta ad ogni tipologia di utente e non serve essere un esperto per capirne l'utilizzo nonostante si tratti di una delle digitali istantanee più piccole e potenti del mondo. Vanta un ottimo sensore da 5 Mpx con tanto di supporto per la carta ZINK (Zero Ink) integrato e un meccanismo “inquadra e scatta” adatto a tutti.

In confezione troverete una Digital Instant Print Camera, la guida rapida, lo slot per la scheda microSD (acquistabile in separata sede). Le specifiche tecniche della macchina sono le seguenti: sensore di immagine da 5 Mpx, apertura f/2, batteria agli ioni di litio ricaricabile incorporata e 25 stampe pronte all'uso.

Le immagini che otterrete saranno incredibili, grazie anche alla messa a fuoco automatica, al flash integrato e al mirino semplificato che assicura risultati eccezionali. Ogni stampa sarà nitida, chiara, vibrante e con colori frizzanti.

Non dovrete aspettare nulla: dopo aver scattato, la fotocamera stamperà automaticamente la foto e voi potrete continuare a scattare senza problemi o ritardi. KODAK Printomatic utilizza carta fotografica 2×3 con retro adesivo. Le stampe sono durevoli, resistenti all'acqua, agli strappi e senza sbavature. La batteria, infine, fornisce ore ed ore di utilizzo continuativo.

Questo è un ottimo regalo da fare a tutti gli amanti delle foto a pellicola: per soli 36,74 euro è un prodotto da avere assolutamente.

