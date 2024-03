Kit tastiera e mouse wireless Logitech in SUPER OFFERTA su Amazon (-41%)

Se siete alla ricerca di un nuovo kit tastiera + mouse, con la comodità di utilizzo della connettività wireless e l’affidabilità del miglior marchio sul mercato per questo tipo di accessori, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Il kit Logitech MK295, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 31,99 euro con un taglio del 41% sul prezzo oltre che con la possibilità di acquisto in 3 rate, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Kit mouse e tastiera: Logitech MK295 è in offerta su Amazon

Il kit Logitech MK295 è la scelta giusta per acquistare mouse e tastiera wireless. Abbinato a un unico ricevitore USB, infatti, questo kit garantisce prestazioni eccellenti, con anche l’integrazione della tecnologia Silent Touch che caratterizza i migliori prodotti Logitech. La tastiera è full size, ha il tastierino numerico laterale ed ha un layout italiano. Il kit ha una colorazione nera. C’è anche la versione bianca con una spesa di appena 3 euro in più.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il kit Logitech MK295 al prezzo scontato di 31,99 euro, con il 41% di sconto. Il kit è venduto e spedito da Amazon e può essere acquistato anche con pagamento in 3 rate, per gli utenti Amazon abilitati a questi pagamenti. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.