Kindle vs Kindle Paperwhite tutte le differenze

La lettura può rappresentare un momento di relax dopo ore di lavoro, o una fonte supplementare di studio per un progetto. La bellezza della tecnologia risiede nella possibilità di avere a disposizione strumenti che evitano la necessità di portare con sé libri voluminosi e pesanti. Tra i prodotti più comodi in questo senso spiccano il Kindle e il Kindle Paperwhite. Due prodotti che presentano caratteristiche distintive che possono influenzare la scelta dell’uno rispetto all’altro. Ecco allora tutte le differenze tra Kindle e Kindle Paperwhite.

Cos’è un Kindle

Facciamo un passo indietro, il Kindle è un e-reader di Amazon che ha rivoluzionato il modo in cui si leggono i libri. Si parla di un dispositivo leggero e compatto che permette di portare con sé una biblioteca digitale ovunque si vada, sia che si tratti di un viaggio, del tragitto per il lavoro sui mezzi pubblici, o semplicemente di un momento di relax in qualsiasi luogo.

Lanciato nel 2009, il Kindle ha subito diverse evoluzioni nel corso degli anni, con l’introduzione di molteplici edizioni e varianti. Tra queste, spicca il Kindle Paperwhite, che offre funzionalità aggiuntive rispetto al modello originale. Ecco allora quali sono le differenze tra Kindle o il Kindle Paperwhite.

Kindle vs il Kindle Paperwhite: lo schermo

A prima vista, sia il Kindle che il Kindle Paperwhite presentano schermi simili. Essendo lo schermo un dettaglio che spesso influisce sulla scelta di un e-reader è possibile definire, in questo caso, che le differenze, seppur minime, esistono. Il Paperwhite ha uno schermo leggermente più grande e dispone di più luci LED, offrendo una gamma più ampia di livelli di luminosità. Entrando nelle specifiche tecniche, il Kindle è dotato di uno schermo da 6 pollici con una risoluzione di 300 ppi e quattro LED.

Il Paperwhite, invece, presenta un display leggermente più grande, da 6,8 pollici, con la stessa risoluzione di 300 ppi ma con 17 LED. Le luci anteriori del Paperwhite possono essere cambiate da colori luminosi a colori più caldi, offrendo una migliore esperienza di lettura in condizioni di scarsa illuminazione. Un’altra differenza a livello visivo e tattile tra i due dispositivi è che il Kindle ha uno schermo rientrato, mentre lo schermo del Paperwhite è a filo con il resto dell’unità.

Le differenze dei due e-reader

Lo schermo è il primo elemento che definisce, in base alle esigenze, il prodotto più adatto a ciò che si cerca. Ma un altro aspetto fondamentale da valutare è il peso e le dimensioni dell’e-reader di Amazon. Infatti, il Kindle, che è nato per essere comodo e pratico, deve essere perfetto in questi contesti. Tuttavia, le differenze tra Kindle e Kindle Paperwhite sono quasi impercettibili. Nello specifico, le dimensioni esatte del Kindle Paperwhite sono 174 x 125 x 8,1 mm, leggermente più grandi del Kindle 2022, che misura 157,8 x 108,6 x 8 mm.

La grandezza influisce anche sul peso, rendendo il Kindle Paperwhite più pesante. Considerando l’edizione standard, il suo peso è di circa 205 g, mentre la Paperwhite Signature Edition pesa circa 208 g. La battaglia del peso è vinta a mani basse dal Kindle, che pesa solo 158 g.

La batteria: il Kindle migliore

Le differenze tra i due prodotti evidenziano principalmente le esigenze dell’utente quando cerca un Kindle. Come per ogni prodotto digitale o che necessita di una batteria, la preoccupazione principale è sempre la stessa: quanto dura la batteria? In questo caso, l’analisi non deve essere fatta su un solo prodotto, ma su due, per scoprire quale edizione di Kindle offre il tempo di lettura più lungo e quindi la batteria più duratura.

Tuttavia, i prodotti di Amazon per la lettura riservano una sorpresa: sia il Kindle che il Kindle Paperwhite hanno una durata della batteria eccezionale. Anche se è necessario specificare che il Kindle Paperwhite ha la batteria migliore tra i due, perché, secondo una stima, il Kindle standard ha una durata di circa 30 ore per carica, mentre il Kindle Paperwhite dura circa 35 ore.

Archiviazione: un elemento da non sottovalutare

Un’altra differenza significativa tra questi dispositivi, che non va trascurata, riguarda la loro capacità di archiviazione. Il Kindle offre 16 GB di spazio di archiviazione, mentre il Kindle Paperwhite offre due opzioni di archiviazione diverse: 8 GB o 32 GB. Un elemento, che per ovvie ragioni, influisce anche sulla differenza di prezzo, che infatti rappresenta una delle principali differenze.

Il Kindle è un prodotto molto più economico rispetto al Kindle Paperwhite. Per fare un confronto generale, il costo del Kindle è quasi la metà del prezzo della Signature Edition del Kindle Paperwhite.

Qualità extra: la sfida finale

Le caratteristiche aggiuntive, che vanno oltre il peso e la durata della batteria, includono la resistenza all’acqua. Certamente, il Kindle non viene utilizzato per fare un tuffo al mare, ma è molto probabile che venga posizionato o utilizzato vicino a fonti di liquidi che potrebbero danneggiarlo.

Per coloro che cercano questa specifica funzionalità, sebbene entrambi i dispositivi siano realizzati in un materiale plastico molto simile, il Kindle Paperwhite è impermeabile, mentre il Kindle no. Pertanto, il Kindle Paperwhite è l’ideale per coloro che intendono utilizzare un e-reader in luoghi dove potrebbe bagnarsi.

Conclusioni finali: Kindle vs il Kindle Paperwhite

Per concludere, è necessario precisare che il Kindle, qualsiasi edizione, è un prodotto comodo e ideale per gli amanti della lettura o per chi cerca un dispositivo pratico da portare in giro al posto di un libro. Come abbiamo analizzato, tra le varie edizioni disponibili, ci sono il Kindle classico e il Kindle Paperwhite.

Per un riassunto generale, il Kindle è un e-reader entry-level con uno schermo antiriflesso da 6 pollici e una risoluzione di 300ppi. Dispone di una memoria interna di 16GB e offre una modalità scura e una tecnologia ottimizzata per la riproduzione dei caratteri. Il Kindle classico non è impermeabile e la sua ricarica tramite USB-C impiega 4 ore, o 2 ore con un caricabatterie da 9W+. La carica dura 30 ore di utilizzo.

Il Kindle Paperwhite, invece, ha uno schermo antiriflesso da 6,8 pollici e una risoluzione di 300ppi. Offre la possibilità di regolare la tonalità del colore e la sua memoria varia a seconda del modello, da 8GB a 16GB. Può essere ricaricato tramite USB-C in 2,5 ore con un caricabatterie da 9W, per una durata della batteria di circa 35 ore. Tra le sue particolarità, è anche impermeabile.