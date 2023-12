Kindle Paperwhite: SUPER sconto del 19% su Amazon

Se sei un appassionato lettore alla ricerca di un’esperienza di lettura eccezionale, il Kindle Paperwhite è ciò che fa per te. E oggi, grazie all’incredibile sconto del 19% su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo e trasformare il modo in cui leggi. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 129,99 euro, anziché 159,99 euro.

Kindle Paperwhite: le scorte a disposizione sono quasi finite

La nuova versione del Kindle Paperwhite sfoggia uno schermo da 6,8 pollici con bordi più sottili, garantendo un’esperienza di lettura ancora più coinvolgente. Con una risoluzione di 300 ppi e uno schermo antiriflesso, puoi goderti i tuoi libri preferiti come se stessi sfogliando pagine di carta stampata, anche alla luce diretta del sole.

La durata della batteria è un altro punto di forza, con il Kindle Paperwhite che offre fino a 10 settimane di autonomia con una singola ricarica tramite USB-C. Addio alle preoccupazioni sullo scaricamento della batteria in poche ore; ora puoi portare migliaia di libri con te ovunque senza pensieri.

La novità più sorprendente è la velocità nel voltare le pagine, ora il 20% più rapida rispetto alla generazione precedente. La tua lettura sarà ancora più fluida e piacevole, senza interruzioni fastidiose.

Ma le caratteristiche straordinarie non finiscono qui. La regolazione della tonalità della luce dello schermo da bianco ad ambra assicura che i tuoi occhi non si stanchino mai, consentendoti di leggere per ore senza affaticarti.

Il Kindle Paperwhite è anche resistente all’acqua (IPX8), rendendolo il compagno ideale per rilassarti in spiaggia, in piscina o persino nella vasca da bagno. Puoi immergerti nei tuoi libri preferiti senza preoccuparti di eventuali accidentali contatti con l’acqua.

E se acquisti un Kindle Paperwhite oggi, ottieni un vantaggio extra: iscriviti a Kindle Unlimited e ricevi 3 mesi di abbonamento gratuiti. Con milioni di libri a portata di mano, avrai accesso illimitato a una vasta biblioteca. Leggi dove e quando vuoi, su qualsiasi dispositivo.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon e regalati un’esperienza di lettura senza paragoni con il Kindle Paperwhite. La tua avventura letteraria inizia ora, al prezzo incredibile di soli 129,99 euro.

