May the 4th be with you: offerte Amazon IMPERDIBILI per lo Star Wars Day

May the 4th be with you è il motto che ormai ogni anno celebra lo Star Wars Day: il 4 maggio è infatti giorno di festa per tutti i fan di Guerre Stellari ed è solitamente accompagnato da annunci, grandi eventi e naturalmente sconti su tutti i prodotti a tema.

Amazon non si tira indietro e ha aperto una pagina dedicata che puoi raggiungere tramite il pulsante seguente. Subito dopo, invece, trovi una nostra selezione di articoli a nostro modo di vedere davvero imperdibili.

Star Wars Hasbro The Black Series, Spada Laser Force FX Elite di Darth Vader con Luci LED di Nuova Generazione Ed Effetti Sonori a 190,59 euro invece di 359,99

Paladone Millennium Falcon a 49,99 euro invece di 57,92

Mattel Disney Star Wars The Child The Mandalorian a 28,21 euro invece di 50,99

Zerbino Star Wars Welcome To The Dark Side a 15,89 euro invece di 19,90

Funko POP! di Ahsoka a 13,99 euro invece di 18

Action Figure di Darth Vader a 22,49 euro invece di 29,99

Tappetino Mouse Star Wars The Mandalorian a 16,59 euro invece di 19,99

Action Figure di Luke Skywalker a 18,69 euro invece di 29,99

Funko POP! Principessa Leia a 13,19 euro

Poster di Star Wars a 12,69 euro invece di 15,90

Puzzle di Star Wars a 13,59 euro invece di 15,99

Zaino di Star Wars a 48,20 euro invece di 53,20

Paladone di Darth Vader a 23,18 euro invece di 27,98

Orologio da parete e paladone Morte Nera a 31,99 euro invece di 35,87

Puzzle Star Wars da 1000 pezzi a 5,09 euro invece di 8,58

Orologio R2-D2 a 24,99 euro invece di 27,48

Action figure di Ahsoka a 11,89 euro invece di 19,90

Borraccia Star Wars a 13,99 euro invece di 18,73

Che la Forza sia con te!