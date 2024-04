Kindle SENZA MANI: cambia pagina con il telecomando più AMATO

È una chiccheria assoluta. Indispensabile? No eppure una volta che lo provi non ne fai più a meno. Questo telecomando per Kindle ti permette di voltare pagina senza mani. Usalo accoppiato a uno stand oppure quando leggi in inverno così non ti geli la mano per andare avanti con la tua storia.

Su Amazon è attualmente in sconto a soli 29,99€ quindi se vuoi provarlo, è il tuo momento di aggiungerlo al carrello. Conta che è praticamente uno dei più amati, sul mercato ce ne sono due funzionanti al 100% e questo è uno.

Kindle e il suo telecomando per voltare pagina: una chiccheria unica

Per usare il Kindle questo dispositivo non è essenziale ma se vuoi portare le tue sessioni di lettura all’ennesima potenza, ne hai assolutamente bisogno. Il gadget che ti sto proponendo è composto da due pezzi distinti. Ora ti spiego come si utilizzano ma voglio farti una precisazione: funzionano meglio quando non c’è una cover sul tuo dispositivo quindi mettilo in conto.

Detto questo, il volta pagina si usa in modo semplicissimo. Il primo pezzo a clip lo fissi sull’estremità destra de Kindle (altrimenti vai indietro e non avanti con lo scorrimento) mentre il secondo pezzo lo tieni in mano. Quello è il telecomando vero e proprio.

Grazie alla tecnologia contenuta all’interno del gadget, quando premi il tasto sul telecomando la pagina cambierà automaticamente sul tuo dispositivo senza ritardi o senza malfunzionamenti. Non avere problemi in merito all’autonomia in quanto dura diverse settimane, in ogni caso entrambi i pezzi si ricaricano con un semplice caricatore.

In inverno sono spettacolari da avere tra le mani, soprattutto quando metti il lettore in posizione strategica e sei sotto le coperte. In questo modo non ti si congelerà mai più la mano che solitamente usi per tenere il dispositivo e cambiare pagina.

Cosa aspetti? Collegati al volo su Amazon per approfittare di questo piccolo sconto e porta a casa il tuo volta pagine per lettore eReader a soli 29,99€.

