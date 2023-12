Kindle Paperwhite per un Natale DIGITALE: la lettura si rinnova (-19%)

Per una persona che ama leggere, Kindle Paperwhite si rivela un’epifania. Anche se non sei mai stato propenso alla lettura in digitale, con questo dispositivo riscopri la bellezza dell’immergerti nei tuoi libri preferiti e ti dirò… Ti accorgerai anche di leggere più del dovuto.

Con la promozione in corso su Amazon, lo sconto del 19% fa scendere il prezzo a soli 129,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Kindle Paperwhite per una lettura senza freni

Una cosa bellissima del Kindle Paperwhite è che lo puoi usare e portare ovunque. Questo dispositivo ha dimensioni minime e peso piuma per consentirti di leggere in qualunque momento della giornata e indipendentemente dalla presenza di luce o meno.

Paperwhite, infatti, è il modello con luce integrata regolabile e con temperatura modificabile così da poter scegliere anche se vuoi una luce più neutra o calda. Ma le comodità non finiscono qua: hai uno schermo a filo senza gradino e che ricorda la carta oltre ad essere antiriflesso.

Con 16 GB di spazio hai davvero un mondo di possibilità: potresti metterci dentro una vera e propria libreria. Pensa che è anche impermeabile ed ha una batteria che dura settimane intere con poca difficoltà.

Se hai Amazon Prime accedi già a dei titoli gratuitamente ogni mese ma se sei voglioso di letture a più non posso, attiva Kindle Unlimited e non ne fare mai più a meno.

Collegati immediatamente su Amazon e approfitta del ribasso del 19% in corso per acquistare il tuo Kindle Paperwhite a soli 129,99€ con lo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.