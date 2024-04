Kindle in mano e libri a più non posso: modello 2022 in sconto del 16%

Leggere in digitale è la rivoluzione degli ultimi anni. Avere le copie fisiche dei libri è bellissimo soprattutto se hai una libreria in cui esporle, tuttavia quando si parla di praticità un prodotto come Kindle ha la meglio in tutti i casi. L’unica pecca è che ancora Amazon non ha creato un olio essenziale che profuma di carta per avere l’esperienza integrale, ma ignorando questo piccolo dettaglio, hai tutto quello che ti serve in 6 pollici di display.

Il modello 2022 è in promozione in questo momento su Amazon con sconto del 16%. Se sei interessato non te lo perdere ma aggiungilo al volo al carrello a soli 83,99€. Non potrai pentirtene.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Kindle, il modello 2022 è un ottimo punto di partenza

Mettiamo che non hai mai avuto un eReader prima di questo momento. Il modello 2022 di Kindle è quello base ed è un ottimo punto di partenza. Ha tutte le funzioni più comodo del mondo eReader e non ti fa rinunciare a niente.

Infatti ti mette a disposizione questo display da 6 pollici che replica l’effetto della carta. Tuttavia ha la luminosità regolabile per poter leggere di giorno e di notte senza freni e varie impostazioni per personalizzare l’impaginazione. Grazie a queste cambi font, grandezza del carattere, spaziatura, margini e orientamenti per rendere la lettura vicina ad ogni esigenza.

16 GB di spazio in cui metterci sopra praticamente migliaia di libri e 300PPI con cui puoi goderti anche graphic novel, fumetti e manga.

Un altro vantaggio di Kindle? La possibilità di attivare l‘abbonamento Unlimited a 9,99€ che funziona come un Netflix dei libri e ti permette di leggere milioni di titoli ogni mese, anche le nuove uscite.

Non perdere un secondo e collegati al volo su Amazon dove acquisti il tuo Kindle modello 2022 a soli 83,99€ con sconto del 16%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.